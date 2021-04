IPL: जडेजा जब छक्कों की बरसात कर रहे थे तो ऐसा था विराट कोहली का रिएक्शन, VIDEO

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तूफानी पारी खेली. उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) -14 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच में 28 गेंदों पर 62 रन बनाए. जडेजा ने अपनी पारी में 4 चौके और 5 छक्के जड़े.

रवींद जडेजा ने पारी के आखिरी ओवर में अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी की. उन्होंने आरसीबी के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल के ओवर में 1 चौका और 5 छक्के मारे. हर्षल पटेल के इस ओवर में कुल 37 रन पड़े.

