रूट की डबल सेंचुरी से जोश में फ्लिंटॉफ, अमिताभ के 5 साल पुराने ट्वीट का दिया जवाब

भारत और इंग्लैंड के बीच जब क्रिकेट मैच होता है उसका जोश सिर्फ खिलाड़ियों में ही नहीं, फैंस में भी देखा जाता है. मैदान पर जहां खिलाड़ी गेंद और बल्ले से जवाब दे रहे होते हैं तो वहीं सोशल मीडिया पर भी बयानबाजी जारी रहती है. चेन्नई में जारी टेस्ट मैच में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट के प्रदर्शन से उसके पूर्व क्रिकेटर्स में जोश भर गया है और पूर्व स्टार ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ में ये देखा भी जा सकता है.

उन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन के 5 साल पुराने ट्वीट का जवाब दिया है. दरअसल, 2016 में जब इंग्लैंड टीम भारत दौरे पर आई थी तो अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया था. अमिताभ ने तब विराट कोहली, जो रूट और फ्लिंटॉफ को टैग करते हुए लिखा था कि कौन रूट? जड़ से उखाड़ देंगे रूट को. बता दें कि 2016 के भारत दौर पर इंग्लैंड टीम को 4-0 से हार का सामना करना पड़ा था. ये सीरीज पांच मैचों की थी.

चेन्नई टेस्ट में जो रूट के दोहरे शतक के बाद फ्लिंटॉफ ने अब अमिताभ को जवाब दिया है. ऐसा लगता है कि फ्लिंटॉफ ने अमिताभ के इस ट्वीट को सेव करके रखा था और रूट की इस पारी के इंतजार में थे. आपको बता दें कि इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने भारत दौरे की शुरुआत शानदार नोट पर की है. चेन्नई में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 218 रनों की पारी खेली.

With the greatest respect , this aged well 😂 https://t.co/sjhs7HGT1d