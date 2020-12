LPL: गुस्से में तमतमाए आफरीदी ने अफगान बॉलर से क्या कहा? देखें VIDEO

श्रीलंका के हंबनटोटा में इन दिनों लंका प्रीमियर लीग (LPL) के मुकाबले जारी हैं. सोमवार के इस T20 लीग में कैंडी टस्कर्स और गॉल ग्लैडिएटर्स की टीमें आमने-सामने हुईं. मैच के दौरान पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी अफगानिस्तान के 21 साल के गेंदबाज नवीन उल हक पर भड़क उठे.

कैंडी टस्कर्स ने गॉल ग्लैडिएटर्स को हरा LPL में अपनी पहली जीत दर्ज की. लेकिन मैच के दौरान टस्कर्स के तेज गेंदबाज नवीन उल हक और ग्लैडिएटर्स में मोहम्मद आमिर में बीच पिच पर जोरदार बहस हुई. और इसी से आफरीदी सुर्खियों में आ गए.

हुआ यूं कि 18वें ओवर की चौथी गेंद पर आमिर ने नवीन को चौका जड़ा. इसके बाद 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं बना. इससे उत्साहित अफगान पेसर ने अभद्रता की और आमिर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तमाल किया.

Smiles from Afridi - and then a scowl! 😁😠 What a character! 🤣 Tempers flaring a little after Afridi's Galle Gladiators beaten by Kandy Tuskers in #LPL2020 Tuskers' Naveen-ul-Haq had shared words with Mohammad Amir - and Afridi wasn't amused! #KTvGG pic.twitter.com/h9u2l6OvQC

इन दोनों के बीच यह तनातनी यहीं खत्म नहीं हुई. मैच के 20वें ओवर में एक बार फिर इसी तरह का दृश्य बना. लेकिन इस बार ग्लैडिएटर्स के कप्तान आफरीदी ने नवीन से बात करने का फैसला किया. मैच खत्म होने के बाद आफरीदी मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन कर रहे थे, लेकिन जब वह नवीन के करीब पहुंचे, तो इस अनुभवी क्रिकेटर के चेहरे पर गुस्सा था.

Things getting heated at the end of the Kandy Tuskers and Galle Gladiators Lanka Premier League match between Shahid Afridi and Afghanistan's 21 year-old Naveen-ul-Haq. "Son I was scoring 100s in international cricket before you were born" #LPL2020 #Cricket pic.twitter.com/eDfg1ecSi2