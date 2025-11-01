scorecardresearch
 

Feedback

शतरंज की दुन‍िया में भारत का बड़ा गौरव... व‍िश्वनाथन आनंद के नाम पर हुई FIDE वर्ल्ड चेस कप ट्रॉफी

FIDE वर्ल्ड चेस कप ट्रॉफी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. गोवा में हुए रंगारंग समारोह में FIDE वर्ल्ड चेस कप 2025 का नाम भारत के चेस दिग्गज व‍िश्वनाथन आनंद के नाम पर कर दिया गया है.

Advertisement
X
Viswanathan Anand and FIDE Chess World Cup trophy (PTI/X Nitin Narang)
Viswanathan Anand and FIDE Chess World Cup trophy (PTI/X Nitin Narang)

पणजी से बड़ी खबर सामने आई है, FIDE  वर्ल्ड चेस कप 2025 की नई ट्रॉफी अब भारत के महान शतरंज ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद के नाम पर होगी. गोवा में शुक्रवार को हुए शानदार उद्घाटन समारोह में इसे “विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी” के नाम से समर्पित किया गया.

यह ब्रास से बनी और गोल्ड-प्लेटेड ट्रॉफी हर साल नए चैम्प‍ियन को मिलेगी, यानी एक रोलिंग ट्रॉफी, जो आने वाले विजेताओं के बीच घूमती रहेगी. 2002 के बाद यह पहली बार है जब FIDE वर्ल्ड कप कप भारत में आयोजित हो रहा है, तब  आनंद ने हैदराबाद में दो गेमों के फइनल में रुस्तम कासिमदज़नोव (Rustam Kasimdzhanov) को हराया था. 

ट्रॉफी का अनावरण एक रंगारंग उद्घाटन समारोह के दौरान किया गया, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और FIDE (Fédération Internationale des Échecs, इंग्ल‍िश ट्रांसलेशन-International Chess Federation) प्रमुख अर्कडी ड्वोर्कोविच (Arkady Dvorkovich) शामिल हुए .

सम्बंधित ख़बरें

Hikaru Nakamura, D Gukesh
विवादों में घिरा अमेरिकी चेस खिलाड़ी, गुकेश को हराकर फेंका था 'किंग' 
Divya Deshmukh, left, and Koneru Humpy.
दिव्या देशमुख नई चेस क्वीन... भारत की शतरंज शक्ति के आगे बेदम हुई दुनिया  
Divya Deshmukh has won the Womens Chess World Cup!
नागपुर की दिव्या देशमुख बनीं विश्व शतरंज चैंपियन, देखें क्या बोले CM फडणवीस 
DIVYA
19 साल की दिव्या देशमुख बनीं शतरंज की वर्ल्ड चैम्पियन, कोनेरू हम्पी को हराकर रचा इतिहास 
Koneru Humpy
हम्पी VS दिव्या: भारत को पहली बार मिलेगा FIDE महिला विश्व कप का ताज 

इस इवेंट में  ऑल इंड‍िया चेस फेडरेशन (AICF) के अध्यक्ष नितिन नारंग ने कहा- विश्वनाथन आनंद कप,  FIDE  विश्व कप (ओपन) विजेता रनिंग ट्रॉफी की घोषणा करते हुए मुझे बेहद गर्व और खुशी हो रही है, जिसे शतरंज के बादशाह और भारत के पहले ग्रैंडमास्टर श्री विश्वनाथन आनंद के सम्मान में स्थापित किया गया है. 

Advertisement

यह रनिंग ट्रॉफी भारतीय शतरंज की जबरदस्त प्रगति और @vishy64theking (विश्वनाथन आनंद) की अद्भुत उपलब्धियों और विरासत का प्रतीक है. जिसे आने वाली कई सदियों तक संजोकर रखा जाएगा और यह शतरंज की नई पीढ़ियों तक प्रेरणा बनकर पहुंचेगी. 

उन्होंने 'X' पर लिखा- यह भव्य, शानदार और बेहद प्रतीकात्मक डिजाइन में बनी यह ट्रॉफी भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को नृत्य मुद्रा में दर्शाती है, एक ऐसा दृश्य जो शतरंज के शाश्वत आकर्षण को फिर से जीवंत कर देता है.

गोवा की समृद्ध संस्कृति और 'शतरंज की भावना और कहानी' को प्रदर्शित करने वाले एक रंगारंग समारोह के बाद नितिन नारंग द्वारा पढ़े गए एक पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टूर्नामेंट की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की. प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा- शतरंज विश्व कप 'शतरंज के घर' में लौट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे खेल का चक्र पूरा हो गया है. प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के मेजबान के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका जारी है और यह भारत और विश्व दोनों के लिए शुभ संकेत है. मैं FIDE शतरंज विश्व कप 2025 के शुभारंभ की घोषणा करता हूं. 

वहीं विमेंस वर्ल्ड कप चैम्प‍ियन दिव्या देशमुख ने ड्रॉ ऑफ कलर्स समारोह किया और भारत के गुकेश के लिए ब्लैक पीस चुने, यानी शनिवार को ऑड नंबर्स वाले खिलाड़ी काले मोहरों से खेल की शुरुआत करेंगे.

Advertisement

वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मांडविया ने कहा-  जब भारत ने पिछली बार 2002 में वर्ल्ड कप होस्ट किया था, तब हमारे पास 10 से भी कम ग्रैंडमास्टर थे. आज हमारे पास 90 हैं. भारत ने ओपन और विमेंस दोनों ओलंपियाड खिताब जीते हैं, और दिव्या देशमुख विमेंस वर्ल्ड कप चैंपियन हैं. आने वाले सालों में हम और चैंपियन बनाएंगे.”

टूर्नामेंट की एक झलक

  • कुल 206 खिलाड़ी, 82 देशों से, और 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 17 करोड़ रुपये की इनामी राशि दांव पर रहेगी. 
  • विजेता को Candidates 2026 में एंट्री मिलेगी, यानी वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप के अगले चरण का टिकट.
  • मुकाबले 1 नवंबर से शुरू, आठ राउंड तक चलेंगे.
  • 50 टॉप सीड्स को पहले राउंड में बाय मिला है.

भारत की मजबूत दावेदारी
भारत के युवा वर्ल्ड चैंपियन डी. गुकेश, दूसरे सीड अर्जुन एरिगैसी और पिछले संस्करण के रनर-अप आर प्रज्ञानानंदा सीधे दूसरे राउंड से खेल शुरू करेंगे. पहले राउंड में देश के जूनियर विश्व चैंपियन प्रणव वी उतरेंगे, जो अल्जीरिया के अला एद्दीन बुलरेन्स से भिड़ेंगे.

वहीं इंटरनेशन प्लेयर्स में जर्मनी के विंसेंट कीमर एक प्रमुख दावेदार होंगे. वह लाइव रेटिंग सूची में दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं. उन्होंने यूरोपीय क्लब कप और यूरोपीय टीम चैम्प‍ियन में 18 रेटिंग अंक हासिल किए हैं. वहीं समरकंद ग्रैंड स्विस व‍िनर अनीश गिरी भी क्ल‍ियर फेवरेट होंगे.  वेस्ली सो और लेवोन अरोनियन की अमेरिकी जोड़ी भी एक बड़ा खतरा होगी. वहरीं 2017 वल्ड्र कप विजेता लेवोन अरोनियन ने भी कई खिताब जीतकर एक अच्छा वर्ष बिताया है. नवीनतम FIDE रेटिंग सूची के अनुसार, 22 खिलाड़ियों को 2700 या उससे अधिक रेटिंग दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इस आयोजन में विश्व शतरंज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शामिल होंगे. 

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement