पणजी से बड़ी खबर सामने आई है, FIDE वर्ल्ड चेस कप 2025 की नई ट्रॉफी अब भारत के महान शतरंज ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद के नाम पर होगी. गोवा में शुक्रवार को हुए शानदार उद्घाटन समारोह में इसे “विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी” के नाम से समर्पित किया गया.

यह ब्रास से बनी और गोल्ड-प्लेटेड ट्रॉफी हर साल नए चैम्प‍ियन को मिलेगी, यानी एक रोलिंग ट्रॉफी, जो आने वाले विजेताओं के बीच घूमती रहेगी. 2002 के बाद यह पहली बार है जब FIDE वर्ल्ड कप कप भारत में आयोजित हो रहा है, तब आनंद ने हैदराबाद में दो गेमों के फइनल में रुस्तम कासिमदज़नोव (Rustam Kasimdzhanov) को हराया था.

ट्रॉफी का अनावरण एक रंगारंग उद्घाटन समारोह के दौरान किया गया, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और FIDE (Fédération Internationale des Échecs, इंग्ल‍िश ट्रांसलेशन-International Chess Federation) प्रमुख अर्कडी ड्वोर्कोविच (Arkady Dvorkovich) शामिल हुए .

इस इवेंट में ऑल इंड‍िया चेस फेडरेशन (AICF) के अध्यक्ष नितिन नारंग ने कहा- विश्वनाथन आनंद कप, FIDE विश्व कप (ओपन) विजेता रनिंग ट्रॉफी की घोषणा करते हुए मुझे बेहद गर्व और खुशी हो रही है, जिसे शतरंज के बादशाह और भारत के पहले ग्रैंडमास्टर श्री विश्वनाथन आनंद के सम्मान में स्थापित किया गया है.

Unveiling the beautiful FIDE World Cup 2025 Winners' Trophy! 🏆✨



The ceremony was graced by Hon'ble Chief Minister of Goa Dr. Pramod Sawant, FIDE President Arkady Dvorkovich, and other esteemed dignitaries — setting the stage for the games to begin tomorrow! ♟️

यह रनिंग ट्रॉफी भारतीय शतरंज की जबरदस्त प्रगति और @vishy64theking (विश्वनाथन आनंद) की अद्भुत उपलब्धियों और विरासत का प्रतीक है. जिसे आने वाली कई सदियों तक संजोकर रखा जाएगा और यह शतरंज की नई पीढ़ियों तक प्रेरणा बनकर पहुंचेगी.

उन्होंने 'X' पर लिखा- यह भव्य, शानदार और बेहद प्रतीकात्मक डिजाइन में बनी यह ट्रॉफी भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को नृत्य मुद्रा में दर्शाती है, एक ऐसा दृश्य जो शतरंज के शाश्वत आकर्षण को फिर से जीवंत कर देता है.

गोवा की समृद्ध संस्कृति और 'शतरंज की भावना और कहानी' को प्रदर्शित करने वाले एक रंगारंग समारोह के बाद नितिन नारंग द्वारा पढ़े गए एक पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टूर्नामेंट की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की. प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा- शतरंज विश्व कप 'शतरंज के घर' में लौट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे खेल का चक्र पूरा हो गया है. प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के मेजबान के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका जारी है और यह भारत और विश्व दोनों के लिए शुभ संकेत है. मैं FIDE शतरंज विश्व कप 2025 के शुभारंभ की घोषणा करता हूं.

📍Goa 🇮🇳



📍Goa 🇮🇳

📺 Live on FIDE's YouTube & Twitch

📺 Live on FIDE's YouTube & Twitch#FIDEWorldCup pic.twitter.com/Eh6XT6tVuQ — International Chess Federation (@FIDE_chess) October 31, 2025

वहीं विमेंस वर्ल्ड कप चैम्प‍ियन दिव्या देशमुख ने ड्रॉ ऑफ कलर्स समारोह किया और भारत के गुकेश के लिए ब्लैक पीस चुने, यानी शनिवार को ऑड नंबर्स वाले खिलाड़ी काले मोहरों से खेल की शुरुआत करेंगे.

वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मांडविया ने कहा- जब भारत ने पिछली बार 2002 में वर्ल्ड कप होस्ट किया था, तब हमारे पास 10 से भी कम ग्रैंडमास्टर थे. आज हमारे पास 90 हैं. भारत ने ओपन और विमेंस दोनों ओलंपियाड खिताब जीते हैं, और दिव्या देशमुख विमेंस वर्ल्ड कप चैंपियन हैं. आने वाले सालों में हम और चैंपियन बनाएंगे.”

टूर्नामेंट की एक झलक

कुल 206 खिलाड़ी, 82 देशों से, और 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 17 करोड़ रुपये की इनामी राशि दांव पर रहेगी.

विजेता को Candidates 2026 में एंट्री मिलेगी, यानी वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप के अगले चरण का टिकट.

मुकाबले 1 नवंबर से शुरू, आठ राउंड तक चलेंगे.

50 टॉप सीड्स को पहले राउंड में बाय मिला है.

भारत की मजबूत दावेदारी

भारत के युवा वर्ल्ड चैंपियन डी. गुकेश, दूसरे सीड अर्जुन एरिगैसी और पिछले संस्करण के रनर-अप आर प्रज्ञानानंदा सीधे दूसरे राउंड से खेल शुरू करेंगे. पहले राउंड में देश के जूनियर विश्व चैंपियन प्रणव वी उतरेंगे, जो अल्जीरिया के अला एद्दीन बुलरेन्स से भिड़ेंगे.

वहीं इंटरनेशन प्लेयर्स में जर्मनी के विंसेंट कीमर एक प्रमुख दावेदार होंगे. वह लाइव रेटिंग सूची में दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं. उन्होंने यूरोपीय क्लब कप और यूरोपीय टीम चैम्प‍ियन में 18 रेटिंग अंक हासिल किए हैं. वहीं समरकंद ग्रैंड स्विस व‍िनर अनीश गिरी भी क्ल‍ियर फेवरेट होंगे. वेस्ली सो और लेवोन अरोनियन की अमेरिकी जोड़ी भी एक बड़ा खतरा होगी. वहरीं 2017 वल्ड्र कप विजेता लेवोन अरोनियन ने भी कई खिताब जीतकर एक अच्छा वर्ष बिताया है. नवीनतम FIDE रेटिंग सूची के अनुसार, 22 खिलाड़ियों को 2700 या उससे अधिक रेटिंग दी गई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इस आयोजन में विश्व शतरंज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शामिल होंगे.

