MS Dhoni IPL 2022: धोनी ने पहले ली मुंबई इंडियंस की क्लास, फिर लगाई युवाओं की मास्टर क्लास, PHOTOS

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया. गुरुवार को पहले उन्होंने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ अपनी क्लास दिखाते हुए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 3 विकेट से जीत दिलाई. फिर मैच के बाद धोनी ने अपनी मास्टरक्लास लगाई और युवा खिलाड़ियों को गाइड भी किया.

मैच के बाद की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें धोनी मुंबई टीम के युवा प्लेयर डेवाल्ड ब्रेविस और तिलक वर्मा से बात करते दिखाई दे रहे हैं. मुंबई फ्रेंचाइजी ने दो तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने पोस्ट में लिखा- ब्रेविस और तिलक के लिए कुछ मास्टरफुल टिप्स देते हुए. क्या शानदार पिक्चर है.

इस सीजन में ब्रेविस और तिलक का धमाल प्रदर्शन

ब्रेविस साउथ अफ्रीकी प्लेयर हैं, जो जूनियर एबी डिविलियर्स के नाम से फेमस हैं. उन्होंने भी इस सीजन में डेब्यू किया और धमाल मचाया है. जबकि तिलक वर्मा ने इसी मैच में चेन्नई के खिलाफ ताबड़तोड़ अंदाज में नाबाद फिफ्टी जमाई है. हालांकि दोनों प्लेयर अपनी मुंबई टीम को जीत नहीं दिला सके हैं.

Some MaSterful tips for DB & Varmaji! 🙌



What a moment this must have been! 💙#OneFamily #DilKholKe #MumbaiIndians #MIvCSK @BrevisDewald @TilakV9 @msdhoni pic.twitter.com/6aDpB2Evx8