Today IPL 2021 RR vs KKR Live Streaming, How to Watch Live Telecast: आज राजस्थान और कोलकाता के बीच मुकाबला, यहां देखें लाइव

Today IPL 2021 RR vs KKR Live Streaming, How to Watch Live Telecast: आज राजस्थान और कोलकाता के बीच मुकाबला

Today IPL 2021 Live Streaming, How to Watch Live Telecast of RR vs KKR Match 18: अभी तक दोनों टीमों ने 4-4 मुकाबले खेले हैं जिसमें उन्हें 1-1 जीत हासिल हुई है. आज के मुकाबले में दोनों टीमें जीत की राह पर लौटना चाहेंगी.

Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders IPL 2021 T20 Live Streaming Match 18 (Courtesy of PTI/BCCI)

24 अप्रैल 2021,

Today IPL 2021 Live Streaming, How to Watch Live Telecast of RR vs KKR Match 18: राजस्थान रॉयल्स (RR) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), दोनों टीमें आईपीएल सीजन 14 के प्वाइंट टेबल में सबसे नीचे के दो स्थानों पर हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें जीत हासिल अपना स्थान ठीक करना चाहेंगी. अभी तक दोनों टीमों ने 4-4 मुकाबले खेले हैं जिसमें उन्हें 1-1 जीत हासिल हुई है. आज के मुकाबले में दोनों टीमें जीत की राह पर लौटना चाहेंगी. तीन-तीन मैच हार चुकीं दोनों टीमों के बीच होने वाला आज का आईपीएल मुकाबला बेहद रोमांचक हो सकता है. आइए जानते हैं मैच से जुड़ी जानकारी के बारे में... क्या Jio TV पर IPL लाइव देखा जा सकता है?

जी हां, IPL Jio TV पर ऑनलाइन लाइव देखा जा सकता है. क्या आईपीएल यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं?

नहीं, भारत में YouTube पर IPL के मैच लाइव नहीं देखे जा सकते. क्या आप आईपीएल ऑनलाइन देख सकते हैं?

हां, आईपीएल को ऑनलाइन देखा जा सकता है. आप हॉटस्टार पर आईपीएल मैच को मुफ्त में कैसे देख सकते हैं?

हॉटस्टार उपयोगकर्ताओं को आईपीएल 2021 मैच देखने के लिए एक प्रीमियम प्लान लेना होगा. क्या Jio TV पर IPL फ्री है?

हां, Jio यूजर्स के लिए IPL Jio TV पर फ्री है. Rajasthan Royals and Kolkata Knight Riders IPL 2021 18th match: किन टीमों के बीच खेला जाएगा आज का आईपीएल 2021 का मैच?

इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में आज यानी 24 अप्रैल (शनिवार) को राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा. RR vs KKR IPL 2021 18th match: कहां खेला जाएगा मुंबई और पंजाब के बीच आईपीएल मैच?

राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज का आईपीएल मुकाबला मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में खेला जाएगा. RR vs KKR IPL 2021 Match-18 timing: कब शुरू होगा मैच?

राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ये आईपीएल मुकाबला शनिवार शाम 7.30 बजे से शुरू होगा. इसके लिए 7 बजे टॉस का सिक्का उछाला जाएगा. RR vs KKR Live telecast: कहां देख सकेंगे लाइव प्रसारण?

राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले आईपीएल मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (स्टार स्पोर्ट्स Network) पर देख सकते हैं. स्टार स्पोर्ट्स हिंदी पर आप हिंदी कमेंट्री के साथ मैच देख सकते हैं. इस बार आईपीएल की 7 भाषाओं में कमेंट्री होगी. इसके अलावा आप Disney+ Hotstar और JioTV पर भी मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं. इन टीवी चैनलों पर लाइव देख सकेंगे मैच स्टार स्पोर्ट्स 1

स्टार स्पोर्ट्स 1 HD

स्टार स्पोर्ट्स 3

स्टार स्पोर्ट्स 3 HD

स्टार स्पोर्ट्स 1 हिन्दी

स्टार स्पोर्ट्स 1 हिन्दी HD

स्टार स्पोर्ट्स तमिल

स्टार स्पोर्ट्स तेलगु

स्टार स्पोर्ट्स कन्नड़

स्टार स्पोर्ट्स बांग्ला कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का स्क्वॉड

इयोन मॉर्गन (कप्तान), आंद्रे रसेल, बेन कटिंग, दिनेश कार्तिक, हरभजन सिंह, कमलेश नागरकोटी, करुण नायर, कुलदीप यादव, लोकी फर्ग्यूसन, नीतीश राणा, पैट कमिंस, पवन नेगी, प्रसिद्ध कृष्णा, राहुल त्रिपाठी, रिंकू सिंह, संदीप वॉरियर, शाकिब अल हसन, शेल्डन जैक्सन, शिवम मावी, शुभमन गिल, सुनील नरेन, टिम सीफर्ट, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर राजस्थान रॉयल्स का स्क्वॉड

संजू सैमसन (कप्तान), जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, मनन वोहरा, अनुज रावत, रियान पराग, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, महिपाल लोमरोर, श्रेयस गोपाल, मयंक मार्कंडेय, एंड्रयू टाई, जयदेव उनादकट, कार्तिक त्यागी, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, मुस्ताफिजुर रहमान, चेतन सकारिया, केसी करियप्पा, कुलदीप यादव और आकाश सिंह.