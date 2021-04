SRH vs RCB IPL 2021 T20 dream 11 Prediction: कोहली की टीम में होगी इस धाकड़ खिलाड़ी की वापसी, जानें बेंगलुरु-हैदराबाद की संभावित प्लेइंग इलेवन

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore IPL 2021 T20 Match 6 dream 11 Prediction, (SRH vs RCB) Players, Captain and Vice-Captain: आईपीएल 14 में आज के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का सामना पहने मैच में जीत से लबरेज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा. यह मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में आज शाम 7.30 बजे शुरू होगा. विराट कोहली की कप्तानी में आरसीबी की टीम ने सीजन के पहले मैच में ही जीत का परचम लहराया है, ऐसे में टीम के हौसले बुलंद हैं.

आज के आईपीएल मुकाबले में कोहली की टीम जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी. वहीं, पहले में हार का सामना करने वाली हैदराबाद की टीम आज पहली जीत के लिए उतरेगी. अपने पहले मुकाबले में कोलकाता नाईट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर सीरीज में जीत के साथ अपने सफर का आगाज किया था. आज के आईपीएल मैच में हैदराबाद के दो हरफनमौला खिलाड़ियों पर सबकी नजरे होंगी, ये हैं कप्तान डेविड वॉर्नर और राशिद खान. ये दोनों खिलाड़ी किसी भी मैच का रुख अपने दम पर बदलने की क्षमता रखते हैं.

आज के मुकाबले में विराट अपनी टीम में एक बदलाव कर सकते हैं. देवदत्त पडिक्कल वापस आ चुके हैं, ऐसे में विराट की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है. पडिक्कल आज के मैच में विराट कोहली के साथ पारी की शुरुआत करते दिख सकते हैं. आइए देखते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन...

Sunrisers Hyderabad predicted playing XI: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की संभावित प्लेइंग इलेवन टीम

डेविड वॉर्नर (कप्तान) ऋद्धिमान साहा मनीष पांडे केन विलियमसन जॉनी बेयरस्टो अब्दुल समद शाहबाज नदीम राशिद खान भुवनेश्वर कुमार सिद्दार्थ कौल टी नटराजन

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का स्क्वाड...

डेविड वॉर्नर (कप्तान), अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा, बासिल थम्पी, भुवनेश्वर कुमार, जगदीश सुचित, जेसन होल्डर, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन, केदार जाधव, खलील अहमद, मनीष पांडे, जेसन रॉय, मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान, प्रियम गर्ग, राशिद खान, संदीप शर्मा, शाहबाज नदीम, श्रीवत्स गोस्वामी, सिद्दार्थ कौल, टी नटराजन, विजय शंकर, विराट सिंह, ऋद्धिमान साहा.

Royal Challengers Bangalore predicted XI: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की संभावित प्लेइंग इलेवन टीम

विराट कोहली (कप्तान) फिन एलेन/देवदत्त पडिक्कल एबी डिविलियर्स ग्लेन मैक्सवेल रजत पाटीदार वॉशिंगटन सुंदर काइल जेमिसन हर्षल पटेल मोहम्मद सिराज नवदीप सैनी युजवेंद्र चहल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का स्क्वाड...

विराट कोहली (कप्तान), एबी डिविलियर्स, एडम जाम्पा, डैन क्रिश्चियन, डैनियल सैम्स, देवदत्त पडिक्कल, ग्लेन मैक्सवेल, हर्षल पटेल, फिन एलेन, केन रिचर्डसन, केएस भरत, काइल जेमिसन, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, पवन देशपांडे, रजत पाटीदार, सचिन बेबी, शाहबाज अहमद, सुयश प्रभुदेसाई, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल.