KKR Beat SRH By 10 Runs: पांडे पर भारी नीतीश की पारी, आईपीएल मैच में केकेआर ने हैदराबाद को 10 रन से हराया

Sunrisers Hyderabad (SRH) vs Kolkata Knight Riders (KKR) IPL 2021 T20 Score: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आज के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रनों से हराकर सीरीज में जीत के साथ आगाज किया है. कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए. जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 20 ओवर में 5 विकेट पर 177 रन ही बना सकी.

Kolkata Knight Riders Beat SunRisers Hyderabad By 10 Runs: 20 ओवर के खेल के बाद हैदराबाद ने 5 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए. मनीष पांडे 61 रन और अब्दुल समद 19 रन बनाकर नाबाद रहे. हालांकि वो टीम को मैच जिताने में विफल रहे और केकेआर ने 10 रन से मैच अपने नाम कर लिया.

केकेआर की गेंदबाजी

विजय शंकर 11 पर आउट

हैदराबाद पर संकट के बादल मडरा रहे हैं. टीम को 150 के स्कोर पर छठा झटका लगा है. विजय शंकर 11 रन बनाकर आउट हो चुके हैं. आंद्रे रसेल ने उन्हें अपने चंगुल में फंसाया.

मनीष पांडे का अर्धशतक

मनीष पांडे ने सीरीज की शुरुआत अर्धशतक के साथ की है. उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया.

मोहम्मद नबी आउट

मोहम्मद नबी 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर 131 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे. उन्होंने 11 गेंदों में 14 रन बनाए. प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें अपना शिकार बनाया.

बेयरस्टो आउट

जॉनी बेयरस्टो 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर कैच आउट हो गए. उन्होंने 40 गेंदों पर 55 रनों की पारी खेली. पैट कमिंस ने उन्हें अपना शिकार बनाया. हैदराबाद का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 102 रन है.

जॉनी बेयरस्टो की तूफानी फिफ्टी

हैदराबाद की खराब शुरुआत के बाद जॉनी बेयरस्टो और मनीष पांडे ने मिलकर न केवल पारी संभाली बल्कि बेयरस्टो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया.

साहा भी लौटे पवेलियन

हैदराबाद को एक और झटका लगा है. ओपनर साहा भी आउट हो गए हैं. उन्हें शाकिब अल हसन ने बोल्ड किया. साहा 6 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए. 2.1 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 10-2 है.

हैदराबाद को पहला झटका, वॉर्नर आउट

सनराइजर्स हैदराबाद को पहला झटका लगा है. ओपनर डेविड वॉर्नर आउट हो गए हैं. वह तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने. वॉर्नर 3 रन बनाकर आउट हुए. 10 के स्कोर पर हैदराबाद का पहला विकेट गिरा है. 1.3 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 10-1 है.

188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम ने 1 ओवर के खेल के बाद बिना किसी नुकसान के 8 रन बना लिए हैं. डेविड वॉर्नर 1 और ऋद्धिमान साहा 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

20 ओवर के खेल के बाद केकेआर ने 6 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए. दिनेश कार्तिक 22 रन पर नाबाद रहे. पारी की आखिरी गेंद पर शाकिब अल हसन 3 रन के निजी स्कोर पर कैच आउट हुए. भुवनेश्वर कुमार ने उनका विकेट लिया.

हैदराबाद की गेंदबाजी अपडेट्स..

18वें ओवर में बड़ा उलटफेर

18वां ओवर हैदराबाद के लिए काफी बेहतर साबित हुआ. मोहम्मद नबी ने इस ओवर में पहले नीतीश राणा और फिर इयोन मॉर्गन को अपना शिकार बनाया. उन्होंने ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार दो विकेट झटके. नीतीश राणा ने 56 गेंदों में 9 चौके और 4 छक्के की मदद से 80 रन बनाए.

रसेल 5 पर आउट

पिछले सीजन में खराब फॉर्म से परेशान दिखने वाले आंद्रे रसेल आईपीएल के 14वें सीजन के पहले मैच में भी कुछ खास नहीं कर सके और 5 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए. उन्हें राशिद खान ने अपना शिकार बनाया.

अर्धशतक बनाकर राहुल आउट

राहुल त्रिपाठी खतरनाक लय में दिख रहे हैं. उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. ये उनकी छठी आईपीएल फिफ्टी है. हालांकि, 53 रन के निजी स्कोर पर वो अपना विकेट गंवा बैठे. टी नटराजन ने उन्हें अपना शिकार बनाया. उनके आउट होने के बाद आंद्रे रसेल बल्लेबाजी के लिए उतरे.

राणा की फिफ्टी

नीतीश राणा ने पारी की पहली गेंद पर ही चौका जड़कर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए थे. इसके बाद उन्होंने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया. राणा ने 37 गेंदों में 1 छक्का और 8 चौके की मदद से फिफ्टी पूरी की.

गिल आउट

7वें ओवर की आखिरी गेंद पर केकेआर के शुभमन गिल 15 रन बनाकर आउट हुए. राशिद खान ने उन्हें अपना शिकार बनाया.

केकेआर की तरफ से शुभमन गिल और नीतीश राणा पारी की शुरुआत करने के लिए क्रीज पर पहुंच गए हैं. वहीं, भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी की शुरुआत की है.

केकेआर की प्लेइंग इलेवन

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन

