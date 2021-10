IPL 2021: डु प्लेसिस को भूल CSA ने सिर्फ एक खिलाड़ी को दी बधाई, भड़क गए डेल स्टेन

Faf Du Plesis: चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2021 की चैम्पियन बन गई है, टीम की इस ऐतिहासिक जीत में कई खिलाड़ियों का योगदान रहा. लेकिन चेन्नई की इस जीत पर साउथ अफ्रीका में बवाल मच गया है. इस बवाल के पीछे क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) का एक पोस्ट है, जिसमें उन्होंने सीएसके के लुंगी नगीदी को ट्रॉफी जीतने पर बधाई दी है. बस, इसी को लेकर लोग भड़क गए हैं.



दरअसल, चेन्नई सुपर किंग्स में साउथ अफ्रीका के कई खिलाड़ी शामिल हैं. इनमें फाफ डु प्लेसिस, लुंगी नगीदी, इमरान ताहिर प्रमुख हैं. फाइनल मुकाबले में फाफ डु प्लेसिस ने बेहतरीन पारी खेली और टीम की जीत सुनिश्चित की. लेकिन क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सिर्फ लुंगी नगीदी को बधाई दी. वो भी तब जब वह प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं थे.

क्रिकेट साउथ अफ्रीका के इस पोस्ट पर पहले फाफ डु प्लेसिस ने भी हैरानी जाहिर की और पोस्ट पर कमेंट किया कि क्या सच में? फाफ के अलावा साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलिंग लीजेंड डेल स्टेन ने भी अपने बोर्ड को लताड़ लगा दी.



CSA now blocked the comments section.



Here’s some advice.

Do the right thing.

Delete the post and add all the men involved, save yourself the embarrassment and ridicule.