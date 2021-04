RCB vs KKR IPL 2021 Live Score Match 10: मैक्सवेल-डिविलियर्स की तूफानी बल्लेबाजी, केकेआर को 205 का टारगेट

Royal Challengers Bangalore (RCB) vs Kolkata Knight Riders (KKR) IPL 2021 T20 Live Score: 19 ओवर के खेल के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 4 विकेट के नुकसान पर 183 रन बना लिए हैं. काइल जेमिसन और एबी डिविलियर्स क्रीज पर मौजूद हैं.

छक्के के साथ डिविलियर्स की फिफ्टी

एबी डिविलियर्स ने कोलकाता के खिलाफ खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में छक्के के साथ 50 रन पूरे किए. इस पारी में उन्होंने 7 चौके और एक छक्का लगाया.

मैक्सवेल 78 पर आउट

ग्लेन मैक्सवेल ने 49 गेंदों में 78 रनों की जबरदस्त पारी खेली. उन्होंने इस पारी में 9 चौके और 3 छक्के लगाए. पैट कमिंस ने उन्हें अपना शिकार बनाया.

पडिक्कल आउट

12वें ओवर की पहली गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने रॉयल चैलेंजर्स को तीसरा झटका दिया. पडिक्कल 28 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए.

मैक्सवेल ने 28 गेंदों में जड़ा अर्धशतक

ग्लेन मैक्सवेल ने टीम को संकट से उबारते हुए 28 गेंदों में तूफानी फिफ्टी पूरी की. इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए.

7 ओवर में बेंगलुरु के 50 रन पूरे

दूसरे ही ओवर में लगे दो बड़े झटकों के बाद मैक्सवेल और पडिक्कल ने आरसीबी की टीम को संभाला. दोनों ने मिलकर 7 ओवर में स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया है. मैक्सवेल बहेतर लय में नजर आ रहे हैं. वो अब तक 1 छक्का और 4 चौके लगा चुके हैं.

दूसरे ओवर मे ंबेंगलुरु को दो झटके

बेंगलुरु को दूसरे ओवर की पहली गेंद पर बड़ा झटका लगा. कप्तान कोहली 5 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती के शिकार बने. इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर रजत पाटीदार 1 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए.

आईपीएल के आज के मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से है. आरसीबी ने टॉस जीतकर कोलकाता के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है.

Royal Challengers Bangalore (RCB) XI: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की प्लेइंग इलेवन

Kolkata Night Riders (KKR) XI: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की प्लेइंग इलेवन

यह मुकाबला चेन्नई के चेपक स्टेडियम यानी एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. केकेआर को टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में 10 रनों से जीत मिली थी, लेकिन सीजन के अपने दूसरे मुकाबले में केकेआर की खराब बल्लेबाजी की वजह से इतने ही रनों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था.

नीतीश राणा, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी और इयोन मॉर्गन की चौकड़ी केकेआर की बल्लेबाजी को मजबूती प्रदान करती है. लेकिन केकेआर के हरफनमौला खिलाड़ी शाकिब अल हसन अभी तक बेहतर करने में असफल रहे हैं. हालांकि, केकेआर के पास एक बहुत मजबूत स्पिन गेंदबाजी लाइन-अप है. वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा और आंद्रे रसेल की गेंदबाजी की धार बेंगलुरु की टीम के लिए परेशानी की सबब बन सकती है. चेन्नई में होने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमों के स्पिनरों का प्रदर्शन इस मैच का परिणाम तय करेगा.

दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) की टीम अपने दोनों शुरुआती मैच जीत चुकी है. आज एमए चिदंबरम स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स (आरसीबी) के खिलाफ आरसीबी की टीम का लक्ष्य मैच में जीत हासिल कर हैट्रिक लगाना होगा. दोपहर में खेला जाने वाला यह सीजन का पहला आईपीएल मुकाबला है. जानकारी के मुताबिक जैसे-जैसे तापमान गिरेगा वैसे वैसे गेंद स्विंग होना तेज होगी.

केकेआर और आरसीबी में से किसका पलड़ा भारी?

दोनों टीमों के बीच कुल 26 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें से बेंगलुरु को 12 मुकाबलों में जीत मिली है, वहीं केकेआर ने 14 मुकाबलों में विजय हासिल की है. पिछले आईपीएल सीजन में बेंगलुरु का पलड़ा भारी रहा था. साल 2020 में आरसीबी ने दोनों मुकाबलों में केकेआर को पटकनी दी थी.

Welcome to the first double-header Sunday at the #VIVOIPL



In Match 10 - #RCB will take on #KKR at The Chepauk.



Who are you rooting for?#RCBvKKR pic.twitter.com/ZmZCvAoCqc