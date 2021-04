Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore IPL 2021 Live Score: मुंबई की धमाकेदार शुरुआत, 9 ओवर में 83 रन पूरे

दुनिया के सबसे मशहूर टी-20 क्रिकेट लीग यानी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन की शुरूआत आज हो चुकी है. आईपीएल के 14वें सीजन के पहले मुकाबले में रॉयल चेलेंजर बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है.

9 ओवर के खेल के बाद मुंबई इंडियंस ने 1 विकेट के नुकासन पर 83 रन बना लिए हैं. सूर्यकुमार यादव (22 रन) और क्रिस लिन (40 रन) क्रिज पर मैजूद हैं.

पावरप्ले में 41 रन

मुंबई इंडियंस ने पहले पावरप्ले में रोहित शर्मा के रूप में 1 विकेट खोकर 41 रन बनाए. पावरप्ले में चहल काफी महंगे रहे. उन्होंने दो ओवर में 23 रन लुटाए.

24 रन पर गिरा मुंबई का पहला विकेट

पारी के चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा रन आउट हो गए. दरअसल, क्रिस लिन ने रन के लिए कॉल किया, रोहित भागे और फिर लिन ने मना कर दिया. इसके बाद रोहित क्रीज में लौटते इससे पहले विराट कोहली ने शानदार थ्रो किया और चहल ने रोहित शर्मा को चलता किया. रोहित शर्मा एक छक्का और एक चौके की मदद से 15 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. रोहित के आउट होने के बाद सुर्यकुमार यादव क्रीज पर उतरे.

तीन ओवर के खेल के बाद कोहली ने युजवेंद्र चहल के हाथ में गेंद थमाकर स्पिन को अटैक पर लगाया. युजवेंद्र चहल 100वां मैच खेल रहे हैं.

मौका गंवाया- दूसरे ओवर में काइल जेमिसन की चौथी गेंद पर विकेट के पीछे क्रिस लिन का कैच छूटा.

फैक्ट्स: आईपीएल के पिछले सभी 5 मुकाबलों में मुंबई इंडियंस को जीत मिली है. वहीं कोहली की आरसीबी को पिछले सभी 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. अंतिम बार बेंगलुरु ने साल 2011 में मुंबई इंडियंस को हराया था. उस दौरान सेकेंड क्वालिफायर में कोहली की टीम ने रोहित की मुंबई को 43 रनों से मात दी थी.

रोहित और लिन ने की बल्लेबाजी की शुरुआत

मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा और क्रिस लिन ने पारी की शुरुआत की है. वहीं, बेंगलुरु की तरफ से मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की शुरुआत की है. मुंबई इंडियंस और रॉयल चेलेंजर बेंगलुरु के बीच चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेले जाने वाले इस आईपीएल मुकाबले में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल सकती है.

