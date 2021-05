कोरोना के कहर के बीच IPL हुआ सस्पेंड, BCCI का बड़ा फैसला, कई टीमों के खिलाड़ी संक्रमित

कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच आईपीएल को सस्पेंड करने का फैसला किया गया है.पिछले कुछ दिनों से आईपीएल की कई टीमों में कोरोना के केस सामने आए थे, जिसके बाद BCCI ने ये फैसला लिया है. टीम के खिलाड़ियों ओर सदस्यों के लगातार पॉजिटिव होने के बाद यह फैसला लिया गया. जैव सुरक्षित वातावरण (बायो-बबल) में कोविड-19 के कई मामले पाए गए. आखिरकार मंगलवार को विश्व की सबसे ज्यादा लुभावनी टी20 लीग को अनिश्चितकाल काल के लिए निलंबित कर दिया गया.

अनिश्चितकाल के लिए निलंबित

लीग के चेयरमैन बृजेश पटेल ने पीटीआई से कहा, ‘टूर्नामेंट को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया है. हम अगले उपलब्ध समय में इस प्रतियोगिता का आयोजन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस महीने ऐसी संभावना नहीं है.’ यह घोषणा सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा और दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर अमित मिश्रा के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद की गई.

बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, ‘हम देखेंगे कि क्या साल के दौरान बाद में हमें आईपीएल आयोजन के लिए कोई उपयुक्त समय मिल सकता है. यह सितंबर हो सकता है, लेकिन अभी यह केवल कयास होंगे. अभी की स्थिति यह है कि हम टूर्नामेंट का आयोजन नहीं कर रहे हैं.’

इससे पहले सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के गेंदबाजी कोच एल बालाजी तथा कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों संदीप वॉरियर्स और वरुण चक्रवर्ती के परिणाम भी पॉजिटिव आए थे. इससे पहले संक्रमण बढ़ने के कारण दो आईपीएल मैचों को स्थगित कर दिया गया था.

UPDATE: The Indian Premier League Governing Council (IPL GC) and Board of Control for Cricket in India (BCCI) in an emergency meeting has unanimously decided to postpone IPL 2021 season with immediate effect.



