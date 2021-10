Mega Auction: मुंबई किन खिलाड़ियों को करेगी रिटेन? सहवाग ने सुझाए ये तीन नाम!

आईपीएल 2021 में मुंबई इंडियंस (MI) का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव वाला रहा और वह प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई. अब पांच बार की चैम्पियन मुंबई की नजरें आगामी आईपीएल के मेगा ऑक्शन पर टिक गई हैं. गौरतलब है कि आईपीएल के 15वें सीजन से 10 टीमें भाग लेने जा रही है. इसके लिए दो नई टीमों का ऐलान 25 अक्टूबर को किया जाना है.

आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के नियमों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है. लेकिन उम्मीद है कि दो नई फ्रेंचाइजी को शामिल करने के बाद रिटेंशन नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं. हो सकता है कि प्रत्येक फ्रेंचाइजी को कुल तीन खिलाड़ियों को ही रिटेन करने की अनुमति हो.

ऐसी स्थिति में भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग उन तीन नामों को लेकर बारे में स्पष्ट हैं, जिन्हें मुंबई इंडियंस रिटेन कर सकती है. कप्तान रोहित शर्मा, युवा बल्लेबाज ईशान किशन और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सहवाग की पसंद हैं. सहवाग के मुताबिक हार्दिक पंड्या को मुंबई शायद ही रिटेन करे, जो 2015 से इस फ्रेंचाइजी का अहम अंग रहे हैं.

We gave everything we had tonight and we have so much to learn from this season. Thank you to all the fans for your constant support. Our #OneFamily 💙 pic.twitter.com/rOe4IWjNwB