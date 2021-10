IPL 2021, RR vs MI Live Score: मुंबई के खिलाफ बैकफुट पर राजस्थान, चार विकेट गिरे

मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले में रोहित शर्मा ने टॉस जीता है और संजू सैमसन की राजस्थान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है. दोनों टीमों में कुछ बदलाव भी किए गए हैं.

Team News



2⃣ changes for @rajasthanroyals as Shreyas Gopal & debutant Kuldip Yadav picked in the team.



2⃣ changes for @mipaltan as Ishan Kishan & Jimmy Neesham named in the team. #VIVOIPL #RRvMI



Follow the match 👉 https://t.co/0oo7MLqMNC



Here are the Playing XIs 🔽 pic.twitter.com/jEBlgFZd4R