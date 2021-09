IPL में हो गई फैन्स की वापसी, स्टेडियम में मैच का लुत्फ उठाएंगे दर्शक

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 19 सितंबर से फिर शुरू होने जा रहे आईपीएल में दर्शकों की वापसी हो गई है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आयोजकों ने बुधवार को घोषणा की कि यूएई में रविवार से बहाल होने वाले टी20 टूर्नामेंट के दौरान सीमित दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.

बायो-बबल में कोरोना के मामले आने के बाद आईपीएल-14 को स्थगित कर दिया गया था. 4 मई को लीग के स्थगन के समय कुल 29 मैच हुए थे. अब टूर्नामेंट के बाकी बचे मैच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के तीन स्टेडियमों में खेले जाने है. ये मुकाबले दर्शकों की मौजूदगी में खेले जाएंगे.

दूसरे चरण की शुरुआत रविवार को‌ दुबई में मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच मुकाबले से होगी. आईपीएल ने बुधवार को अपनी विज्ञप्ति में कहा, 'यह मैच एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, क्योंकि आईपीएल कोविड-19 स्थिति के कारण एक संक्षिप्त अंतराल के बाद प्रशंसकों का स्टेडियमों में वापसी का स्वागत करेगा.'

