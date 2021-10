IPL 2021, CSK Vs DC: क्वालिफायर में दिल्ली ने किया बड़ा बदलाव, चेन्नई में नहीं लौटा ये दिग्गज

CSK Vs DC Playing 11: दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2021 का पहला क्वालिफायर खेला जा रहा है. महेंद्र सिंह धोनी ने रविवार को इस बड़े मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है और दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी.



दिल्ली कैपिटल्स ने इस बड़े मुकाबले में एक बदलाव किया है, रिपल पटेल की जगह इस मैच में टॉम कुरेन खेल रहे हैं. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है.

Delhi Capitals Vs Chennai Super Kings मैच के लाइव अपडेट्स के लिए क्लिक करें...

दोनों टीमों की प्लेइंग-11 इस प्रकार है...

दिल्ली कैपिटल्स: शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, टॉम कुरेन, एस. हेटमायर, अक्षर पटेल, आर. अश्विन, के. रबाडा, आवेश खान, ए. नॉर्खिया

चेन्नई सुपर किंग्स: फाफ डू प्लेसिस, ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली, रॉबिन उथप्पा, अंबति रायडू, एमएस धोनी, डीजे ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जोश हेज़लवुड

A look at the Playing XI for #Qualifier1



