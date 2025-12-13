scorecardresearch
 
हैदराबाद में मेसी ने सीएम रेड्डी के साथ खेला फुटबॉल मैच, राहुल गांधी को गिफ्ट की जर्सी, VIDEO

कोलकाता की अफरा-तफरी के बाद हैदराबाद में लियोनेल मेसी का GOAT टूर पूरी तरह सफल रहा. मेसी ने मैदान के कई चक्कर लगाए, प्रशंसकों से बातचीत की और भारत में मिले प्यार के लिए आभार जताया, जिससे यह शाम समर्थकों के लिए यादगार बन गई. इस दौरान उन्हें सीएम रेड्डी के साथ मैच खेलते भी देखा गया.

फुटबॉलर मेसी ने सीएम रेड्डी और राहुल गांधी से की मुलाकात (Photo: ITG)
फुटबॉल दिग्गज लियोनेल मेसी के GOAT टूर का हैदराबाद चरण, कोलकाता में हुए अव्यवस्थित उद्घाटन कार्यक्रम से बिल्कुल उलट नजर आया. राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में मेसी ने खूब समय बिताया और फैन्स ने भी खूब लुत्फ उठाया. कोलकाता में जो कुछ हुआ था, उसे देखते हुए हैदराबाद कार्यक्रम से पहले उम्मीदें काफी सीमित थीं. लेकिन यहां सबकुछ व्यवस्थित नजर आया.

सीएम रेड्डी ने दागा गोल, राहुल गांधी भी रहे मौजूद

कार्यक्रम की शुरुआत रेवंत रेड्डी 9s और अपर्णा ऑल-स्टार्स के बीच एक मैत्री मैच से हुई, जिसने कार्यक्रम को हल्का-फुल्का और उत्सवपूर्ण माहौल दिया. किक-ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद स्टेडियम का शोर अचानक बढ़ गया, जिसने मेसी और उनके दल के आगमन का संकेत दे दिया. कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले से ही स्टेडियम में मौजूद थे, जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने खुद गोल दागते हुए अपनी टीम को 4–0 की बढ़त दिलाई.


मैच को बीच में रोककर लियोनेल मेसी, लुईस सुआरेज़ और रोड्रिगो डी पॉल का स्वागत किया गया. जैसे ही ये तीनों मैदान में उतरे, दर्शकों की तालियों और जयकारों से स्टेडियम गूंज उठा. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी खुद यह सुनिश्चित करते दिखे कि मेसी के आसपास कोई अनावश्यक भीड़ न जुटे, जिससे स्टैंड्स में बैठे दर्शकों को बिना रुकावट उन्हें देखने का मौका मिला.

मेसी और उनके साथी खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री और मैदान पर मौजूद बच्चों के साथ हल्की-फुल्की किकअबाउट में हिस्सा लिया. 

मेसी ने हैदराबाद में क्या कहा

कार्यक्रम का समापन एक प्रस्तुति समारोह के साथ हुआ, जहां मेसी ने स्पेनिश में प्रशंसकों को संबोधित किया. उन्होंने वर्षों से मिल रहे प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारत में समय बिताना और अपने सफर का हिस्सा रहे समर्थकों से मिलना उनके लिए सम्मान की बात है, खासकर अर्जेंटीना की वर्ल्ड कप जीत के दौरान मिले समर्थन को उन्होंने याद किया.

मेसी ने कहा, 'मैं आज और हमेशा मिले आपके प्यार के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं. यहां आने से पहले और पिछले वर्ल्ड कप के दौरान मैंने बहुत कुछ देखा. आपके स्नेह के लिए दिल से धन्यवाद. भारत में आप सभी के साथ ये दिन साझा करना हमारे लिए सम्मान की बात है. मैं बहुत आभारी हूं. धन्यवाद.'

राहुल गांधी से मिले मेसी

प्रस्तुति समारोह के दौरान राहुल गांधी को भी मेसी से संक्षिप्त बातचीत करते देखा गया. कोलकाता में निराशा और अव्यवस्था के बाद, हैदराबाद चरण ने GOAT टूर के लिए एक नई शुरुआत जैसा एहसास दिया. 
 

