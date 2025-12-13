'मैं दोबारा भारत आने के लिए उत्सुक...', कोलकाता में हंगामे से पहले संजीव गोयनका से बोले मेसी

स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी तीन दिवसीय यात्रा पर शनिवार को भारत पहुंचे. कोलकाता में हुए हंगामे से पहले मेसी ने RPSG ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन संजीव गोयनका के साथ एक निजी मुलाकात की. मेसी ने संजीव गोयनका के साथ करीब 15 मिनट की बातचीत की. इंडिया टुडे के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में, एक करीबी सूत्र ने बताया कि यह मुलाकात क्यों खास थी.

और पढ़ें

भारत में फुटबॉल के लिए लोगों का प्यार देख खुश थे मेसी

सूत्र ने कहा, 'यह भारत में उनकी पहली मुलाकात थी, जिसने इसे खास बना दिया. वह यह देखकर वाकई खुश थे कि इस देश में फुटबॉल कितना बड़ा खेल है.' इस बातचीत के दौरान मेसी ने भारत और यहां फुटबॉल के प्रति जुनून को लेकर खुलकर बात की, जिसे उन्होंने उतरने के कुछ ही घंटों के भीतर महसूस कर लिया था.

यह भी पढ़ें: लियोनेल मेसी के प्रोग्राम में हंगामे के बाद एक्शन में कोलकाता पुलिस, आयोजक को हिरासत में लिया

मेसी ने कहा, 'मैं भारत दोबारा आने के लिए उत्सुक हूं. फुटबॉल मेरी ज़िंदगी है. ऐसे लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगता है जो इस खेल से प्यार करते हैं.' गोयनका ने उनसे उस पल की भावनाओं के बारे में पूछा, जब उन्होंने आखिरकार ट्रॉफी उठाई और यह भी जानना चाहा कि इतने लंबे समय से अधूरे सपने को पूरा करने के बाद उन्होंने सबसे पहले किसे फोन किया.

Advertisement

मेसी ने बताया कि परिवार उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, जो जीत और दबाव दोनों ही हालात में उनके साथ खड़ा रहता है. गोयनका ने इस मुलाकात की एक झलक सोशल मीडिया पर भी साझा की.

यह भी पढ़ें: 'फ्रॉड करके चला गया, 12 हजार का टिकट...', ल‍ियोनेल मेसी की झलक नहीं दिखने पर कोलकाता में फैन्स बौखलाए, VIDEO

मेसी को मिला एक खास तोहफा

सांस्कृतिक सम्मान के तौर पर गोयनका ने मेसी को सारेगामा कारवां भेंट किया. एक ऐसा म्यूज़िक प्लेयर जिसमें पिछले 100 वर्षों के 5,000 भारतीय गाने पहले से लोड हैं. सूत्र ने इस तोहफे के पीछे की सोच भी साझा की. सूत्र ने कहा, 'सारेगामा हमारी 130 साल पुरानी कंपनी है और इस डिवाइस में पिछले 100 सालों के गाने हैं. हम उन्हें भारत की संस्कृति और संगीत विरासत का एक छोटा सा हिस्सा देना चाहते थे. उन्होंने इसे चलाकर देखा, कुछ गाने सुने और उन्हें यह बहुत पसंद आया.'

मेसी शनिवार शाम को हैदराबाद में अपने GOAT टूर को आगे बढ़ाएंगे, जिसके बाद रविवार को मुंबई जाएंगे. यह बहुचर्चित दौरा सोमवार को दिल्ली में समाप्त होगा, जहां अर्जेंटीना के इस महान फुटबॉलर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात प्रस्तावित है.



---- समाप्त ----