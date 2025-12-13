scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लियोनेल मेसी को क्यों 22 मिनट में ही छोड़कर जाना पड़ा साल्ट स्टेडियम? ये रही असली वजह

कोलकाता में लियोनेल मेसी का बहुप्रतीक्षित GOAT टूर कार्यक्रम केवल 22 मिनट में अव्यवस्था के चलते रद्द करना पड़ा. वीवीआईपी भीड़, खराब भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा चिंताओं के कारण मेसी को तय समय से पहले स्टेडियम छोड़ना पड़ा, जिसके बाद दर्शकों में आक्रोश फैल गया और स्टेडियम में तोड़फोड़ हुई.

Advertisement
X
कोलकाता में मेसी को लेकर फैन्स में जबरदस्त उत्साह था (Photo: ITG)
कोलकाता में मेसी को लेकर फैन्स में जबरदस्त उत्साह था (Photo: ITG)

दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी का कोलकाता दौरा, जिसके लिए फैन्स लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वह महज 22 मिनट में ही खत्म हो गया और शनिवार को साल्ट लेक स्टेडियम के भीतर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. अपने GOAT टूर के तहत शहर की दूसरी यात्रा पर आए मेसी से यह उम्मीद की जा रही थी कि यह भारत में फुटबॉल के लिए एक यादगार दिन होगा. लेकिन हुआ इसका बिलकुल उल्टा.

फीफा वर्ल्ड कप विजेता मेसी के आगमन को लेकर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह था. शनिवार तड़के ही बड़ी संख्या में फैंस उन्हें देखने के लिए स्टेडियम पहुंच गए थे. लेकिन दोपहर होते-होते पूरा आयोजन बिखर गया. अब आइए जानते हैं कि आखिर ये अव्यवस्था हुई कैसे

50 हजार से ज्यादा फैन्स पहुंचे

सम्बंधित ख़बरें

मेसी के कोलकाता दौरे में बवाल से सुलगी बंगाल की सियासत, देखें विशेष 
Mamata Banerjee
Messi Tour : कोलकाता स्टेडियम में मचे हंगामे को लेकर CM Mamata नाराज़ 
Kolkata choas
'बंगाल का अपमान...', मेसी के इवेंट में हंगामे को लेकर बीजेपी-TMC ने एक-दूसरे पर लगाए आरोप 
Lionel Messi and Sajiv Goenka
'मैं दोबारा भारत आने के लिए उत्सुक...', संजीव गोयनका से खास मुलाकात में बोले मेसी 
Lionel Messi's Kolkata visit turns chaotic
कोलकाता स्टेडियम में बेकाबू हुए मेसी के फैंस, जमकर की तोड़फोड़, देखें बवाल 

करीब 50,000 दर्शक साल्ट लेक स्टेडियम में उमड़ पड़े थे, जिनमें से कई ने 4,000 रुपये से ज्यादा कीमत के टिकट खरीदे थे. वे बेबस होकर यह दृश्य देखते रह गए कि फुटबॉल के इस महान खिलाड़ी को राजनेताओं, वीवीआईपी लोगों, भारी सुरक्षा व्यवस्था और सेल्फी लेने में ज्यादा दिलचस्पी रखने वाले लोगों की भीड़ ने चारों ओर से घेर लिया.

यह भी पढ़ें: 'मैं दोबारा भारत आने के लिए उत्सुक...', कोलकाता में हंगामे से पहले संजीव गोयनका से बोले मेसी

Advertisement

स्टेडियम के गेट सुबह 8 बजे खोल दिए गए थे और मेसी 11:30 बजे अपने इंटर मियामी टीम के साथी लुईस सुआरेज़ और रोड्रिगो डी पॉल के साथ मैदान में उतरे. जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, हजारों प्रशंसकों की गगनभेदी तालियों से उनका स्वागत हुआ.

वीआईपी लोगों ने ही घेर लिया

PTI के अनुसार, कुछ ही मिनटों में मेसी खुद को राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों, वीआईपी और उनके काफिलों से घिरा हुआ पाया, जिससे एक मानवीय घेरा बन गया. दर्शकों को उस खिलाड़ी की झलक तक नहीं मिल पा रही थी, जिसे देखने वे आए थे.

हैरान और हल्की मुस्कान के साथ मेसी ने मैदान का एक धीमा चक्कर लगाने की कोशिश की और कुछ पूर्व खिलाड़ियों को ऑटोग्राफ भी दिए, लेकिन अव्यवस्था और बढ़ती चली गई.

यह भी पढ़ें: 'बंगाल का अपमान...', मेसी के कोलकाता इवेंट में हंगामे को लेकर बीजेपी-TMC ने एक-दूसरे पर लगाए आरोप

पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए प्रमोटर सताद्रु दत्ता ने बार-बार भीड़ से पीछे हटने की अपील की. तनाव भरी आवाज़ में उन्होंने कहा, “कृपया उन्हें अकेला छोड़ दें. कृपया मैदान खाली करें.”

हालांकि, उनकी अपीलों को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया. आखिरकार, उनके एक घंटे के तय कार्यक्रम से काफी पहले ही सुरक्षा कारणों से उन्हें स्टेडियम से बाहर ले जाया गया और आयोजन रद्द करने का फैसला लिया गया. इसके बाद हालात और बिगड़ गए. स्टेडियम में तोड़फोड़ हुई, सजावट और संपत्ति को नुकसान पहुंचा और पूरा परिसर अस्त-व्यस्त हो गया.

Advertisement

गांगुली चाहते थे मेसी और रुकें

एक रिपोर्ट के अनुसार, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में शामिल सौरव गांगुली ने मेसी को ज्यादा देर रुकने के लिए मनाने की कोशिश की. आयोजन रद्द होने के बाद आयोजक, पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास और राज्य पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार को मेसी की टीम से बातचीत करते और उन्हें कार्यक्रम जारी रखने के लिए मनाने की कोशिश करते देखा गया.

इसी दौरान गांगुली को यह कहते हुए सुना गया, “अगर आप थोड़ी देर और रुकें तो अच्छा होगा.”

अब मेसी शनिवार को ही हैदराबाद के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ एक संक्षिप्त फुटबॉल सत्र (किकअबाउट) में हिस्सा लेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    करियर राशिफल
    Advertisement