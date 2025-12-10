FIFA ने उत्तरी अमेरिका (मेक्सिको, अमेरिका, कनाडा) में होने वाले 2026 पुरुष वर्ल्ड कप के लिए मैच नियमों में बड़ा बदलाव पक्का कर दिया है. अब हर मैच में दोनों हाफ में अनिवार्य रूप से तीन मिनट का हाइड्रेशन ब्रेक होगा. यह ब्रेक मौसम, वेन्यू या स्टेडियम टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करेगा. संभवत: यह फुटबॉल वर्ल्ड कप के नियम में होगा. फुटबॉल वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई तक चलेगा
अगले साल से रेफरी हर हाफ के 22वें मिनट पर खेल रोकेंगे ताकि खिलाड़ी पानी पी सकें और खुद को कूल सकें. पिछले टूर्नामेंटों के विपरीत, यह नियम अमेरिका-कनाडा और मेक्सिको के उन स्टेडियमों पर भी लागू होगा, जिनमें छत लगी है या फिर एडवांस एयर-कंडीशनिंग सिस्टम मौजूद हैं.
अधिकारियों के पास लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होगी. अगर 22वें मिनट से ठीक पहले ही खेल किसी चोट या रुकावट की वजह से खेल रुक चुका है, तो हाइड्रेशन ब्रेक को उसी देरी में शामिल किया जा सकता है. 2026 के लिए FIFA (Federation Internationale de Football Association/International Federation of Association Football) के चीफ टूर्नामेंट ऑफिसर मनोलो ज़ुबिरिया ने ब्रॉडकास्टर संग बैठक बैठक में कहा कि यह फैसला मैदान पर रेफरी ही लेगा.
'हाइड्रेशन ब्रेक' से पहले कब होता ब्रेक
फुटबॉल की इस सर्वोच्च संस्था FIFA ने इस अपडेट को मौजूदा नियमों का स्ट्रीमलाइन्ड बताया है. पहले, हाइड्रेशन ब्रेक सिर्फ तभी अनिवार्य होता था, जब गर्मी एक तय सीमा से ऊपर चली जाती है, जिसे वेट-बलब ग्लोबल टेम्परेचर माप के आधार पर 32°C पर निर्धारित किया गया था.
क्यों लिया गया 'हाइड्रेशन ब्रेक' का फैसला
यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इस साल अमेरिका में हुए FIFA क्लब वर्ल्ड कप के दौरान खिलाड़ी ज्यादा नमी और गर्मी से परेशान थे. पिछले कई टूर्नामेंटों में भी ऐसी दिक्कतें देखी गई हैं. 2014 वर्ल्ड कप में तो ब्राज़ील की एक अदालत ने FIFA को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने कूलिंग ब्रेक नहीं दिए तो जुर्माना लगाया जाएगा.
सुरक्षा के अलावा, यह बदलाव ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उन्हें अब विज्ञापनों और कवरेज की प्लानिंग के लिए तय समय पर ब्रेक मिल जाएगा. फुटबॉल जैसे लगातार चलने वाले खेल में ऐसा बहुत कम होता है.
टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 48 टीमों को 4-4 के 12 ग्रुप में बांटा गया है. फिर 32 टीमें राउंड ऑफ 32 में पहुंचेगी, जिसके जरिए नॉकआउट राउंड की शुरुआत होगी. पूरी दुनिया की नजरें 19 जुलाई 2026 पर टिकी हैं, जब न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में वर्ल्ड फुटबॉल का नया चैम्पियन तय होगा.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फुल शेड्यूल
11 जून
मेक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका (ग्रुप ए)– मेक्सिको सिटी
साउथ कोरिया बनाम यूईएफए प्लेऑफ डी (ग्रुप ए)– ग्वाडलजारा
12 जून
कनाडा बनाम यूईएफए प्लेऑफ ए (ग्रुप बी)– टोरंटो
यूएसए बनाम पैराग्वे (ग्रुप डी)– लॉस एंजेलिस
13 जून
ब्राजील बनाम मोरक्को (ग्रुप सी)– बोस्टन या न्यूयॉर्क/न्यू जर्सी
ऑस्ट्रेलिया बनाम यूईएफए प्लेऑफ सी (ग्रुप डी)– वैंकूवर
हैती बनाम स्कॉटलैंड (ग्रुप सी)- बोस्टन या न्यूयॉर्क/न्यू जर्सी
कतर बनाम स्विट्जरलैंड (ग्रुप बी)– सैन फ्रांसिस्को बे एरिया
14 जून
जर्मनी बनाम कुराकाओ (ग्रुप ई) – फिलाडेल्फिया या ह्यूस्टन
आइवरी कोस्ट बनाम इक्वाडोर (ग्रुप ई)- फिलाडेल्फिया या ह्यूस्टन
नीदरलैंड्स बनाम जापान (ग्रुप एफ)- डलास या मॉन्टेरी
यूईएफए प्लेऑफ बी बनाम ट्यूनीशिया (ग्रुप एफ)- डलास या मॉन्टेरी
15 जून
स्पेन बनाम केप वर्डे (ग्रुप एच)- मियामी या अटलांटा
सऊदी अरब बनाम उरुग्वे (ग्रुप एच)- मियामी या अटलांटा
बेल्जियम बनाम मिस्र (ग्रुप जी)- लॉस एंजेलिस या सिएटल
ईरान बनाम न्यूजीलैंड (ग्रुप जी)- लॉस एंजेलिस या सिएटल
16 जून
फ्रांस बनाम सेनेगल (ग्रुप I)- न्यूयॉर्क/न्यू जर्सी या बोस्टन
फीफा प्लेऑफ 2 बनाम नॉर्वे (ग्रुप I)- न्यूयॉर्क/न्यू जर्सी या बोस्टन
अर्जेंटीना बनाम अल्जीरिया (ग्रुप जे)– कैनसस सिटी या सैन फ्रांसिस्को बे एरिया
ऑस्ट्रिया बनाम जॉर्डन (ग्रुप जे)– कैनसस सिटी या सैन फ्रांसिस्को बे एरिया
17 जून
इंग्लैंड बनाम क्रोएशिया (ग्रुप एल)– टोरंटो या डलास
घाना बनाम पनामा (ग्रुप एल)- टोरंटो या डलास
पुर्तगाल बनाम फीफा प्लेऑफ 1 (ग्रुप K)– ह्यूस्टन या मेक्सिको सिटी
उज्बेकिस्तान बनाम कोलंबिया (ग्रुप K)– ह्यूस्टन या मेक्सिको सिटी
18 जून
यूईएफए प्लेऑफ डी बनाम सााउथ अफ्रीका (ग्रुप ए)– अटलांटा
स्विट्जरलैंड बनाम यूईएफए प्लेऑफ ए (ग्रुप ए)– लॉस एंजेलिस
कनाडा बनाम कतर (ग्रुप बी)– वैंकूवर
मेक्सिको बनाम साउथ कोरिया (ग्रुप ए)– ग्वाडलजारा
19 जून
ब्राजील बनाम हैती (ग्रुप सी)– फिलाडेल्फिया या न्यूयॉर्क/न्यू जर्सी
स्कॉटलैंड बनाम मोरक्को (ग्रुप सी) - फिलाडेल्फिया या न्यूयॉर्क/न्यू जर्सी
यूईएफए प्लेऑफ सी बनाम पराग्वे (ग्रुप डी)- सैन फ्रांसिस्को बे एरिया
यूएसए बनाम ऑस्ट्रेलिया (ग्रुप डी)– सिएटल
20 जून
जर्मनी बनाम आइवरी कोस्ट (ग्रुप ई) - टोरंटो या कैनसस सिटी
इक्वाडोर बनाम कुराकाओ (ग्रुप ई) - टोरंटो या कैनसस सिटी
नीदरलैंड्स बनाम यूईएफए प्लेऑफ बी (ग्रुप एफ) - ह्यूस्टन या मॉन्टेरी
ट्यूनीशिया बनाम जापान (ग्रुप एफ) - ह्यूस्टन या मॉन्टेरी
21 जून
स्पेन बनाम सऊदी अरब (ग्रुप एच) – मियामी या अटलांटा
उरुग्वे बनाम केप वर्डे (ग्रुप एच)- मियामी या अटलांटा
बेल्जियम बनाम ईरान (ग्रुप जी)– लॉस एंजेलिस या वैंकूवर
न्यूजीलैंड बनाम मिस्र (ग्रुप जी)– लॉस एंजेलिस या वैंकूवर
22 जून
फ्रांस बनाम फीफा प्लेऑफ 2 (ग्रुप I)– न्यूयॉर्क/न्यू जर्सी या फिलाडेल्फिया
नॉर्वे बनाम सेनेगल (ग्रुप I)- न्यूयॉर्क/न्यू जर्सी या फिलाडेल्फिया
अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया (ग्रुप जे)– डलास या सैन फ्रांसिस्को बे एरिया
जॉर्डन बनाम अल्जीरिया (ग्रुप जे)– डलास या सैन फ्रांसिस्को बे एरिया
23 जून
इंग्लैंड बनाम घाना (ग्रुप एल)– बोस्टन या टोरंटो
पनामा बनाम क्रोएशिया (ग्रुप एल)– बोस्टन या टोरंटो
पुर्तगाल बनाम उज्बेकिस्तान (ग्रुप K)– ह्यूस्टन या ग्वाडलजारा
कोलंबिया बनाम फीफा प्लेऑफ 1 (ग्रुप K)– ह्यूस्टन या ग्वाडलजारा
24 जून
स्कॉटलैंड बनाम ब्राजील (ग्रुप सी)– मियामी या अटलांटा
मोरक्को बनाम हैती (ग्रुप सी)– मियामी या अटलांटा
कनाडा बनाम स्विट्जरलैंड (ग्रुप बी)– वैंकूवर
यूईएफए प्लेऑफ ए बनाम कतर (ग्रुप बी)– सिएटल
मेक्सिको बनाम यूईएफए प्लेऑफ डी (ग्रुप ए)– मेक्सिको सिटी
साउथ कोरिया बनाम साउथ अफ्रीका (ग्रुप ए)– मॉन्टेरी
25 जून
इक्वाडोर बनाम जर्मनी (ग्रुप ई) – फिलाडेल्फिया या न्यूयॉर्क/न्यू जर्सी
कुराकाओ बनाम आइवरी कोस्ट (ग्रुप ई) - फिलाडेल्फिया या न्यूयॉर्क/न्यू जर्सी
ट्यूनीशिया बनाम नीदरलैंड्स (ग्रुप एफ) – डलास या कैनसस सिटी
जापान बनाम यूईएफए प्लेऑफ बी (ग्रुप एफ) - डलास या कैनसस सिटी
यूएसए बनाम यूईएफए प्लेऑफ सी (ग्रुप डी) – लॉस एंजिल्स
पराग्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया (ग्रुप डी) – सैन फ्रांसिस्को बे एरिया
26 जून
नॉर्वे बनाम फ्रांस (ग्रुप I) – बोस्टन या टोरंटो
सेनेगल बनाम फीफा प्लेऑफ 2 (ग्रुप I) – बोस्टन या टोरंटो
न्यूजीलैंड बनाम बेल्जियम (ग्रुप जी) – सिएटल या वैंकूवर
मिस्र बनाम ईरान (ग्रुप जी) – सिएटल या वैंकूवर
उरुग्वे बनाम स्पेन (ग्रुप एच)– ह्यूस्टन या ग्वाडलजारा
केप वर्डे बनाम सऊदी अरब (ग्रुप एच)- ह्यूस्टन या ग्वाडलजारा
27 जून
पनामा बनाम इंग्लैंड (ग्रुप एल) – न्यूयॉर्क/न्यू जर्सी या फिलाडेल्फिया
क्रोएशिया बनाम घाना (ग्रुप एल)– न्यूयॉर्क/न्यू जर्सी या फिलाडेल्फिया
जॉर्डन बनाम अर्जेंटीना (ग्रुप जे)– कैनसस सिटी या डलास
अल्जीरिया बनाम ऑस्ट्रिया (ग्रुप जे)– कैनसस सिटी या डलास
कोलंबिया बनाम पुर्तगाल (ग्रुप K)– मियामी या अटलांटा
फीफा प्लेऑफ 1 बनाम उज्बेकिस्तान (ग्रुप K) – मियामी या अटलांटा
नॉकआउट राउंड शेड्यूल
राउंड ऑफ 32: 28 जून से 3 जुलाई
राउंड ऑफ 16: 4 जुलाई से 7 जुलाई
क्वार्टर फाइनल: 9 जुलाई से 11 जुलाई तक
सेमीफाइनल: 14 और 15 जुलाई, एटी एंड टी स्टेडियम (आर्लिंगटन, टेक्सास) और मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम (अटलांटा)
तीसरे स्थान का मैच: 18 जुलाई, हार्ड रॉक स्टेडियम, मियामी गार्डन्स
विश्व कप फाइनल: 19 जुलाई, मेटलाइफ स्टेडियम, ईस्ट रदरफोर्ड, न्यू जर्सी