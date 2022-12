FIFA World Cup France vs Argentina: एमबाप्पे, गिरोड... इन प्लेयर्स के धमाल से लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा फ्रांस

FIFA World Cup France vs Argentina: डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रांस की फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन में धमाल मचा दिया है. इस टीम ने लगातार दूसरे वर्ल्ड कप के फाइनल में एंट्री करके इतिहास रच दिया है. अब खिताबी मुकाबले में इस फ्रांस टीम की टक्कर लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना से होगी.

कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को लुसैल स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच होगा, जो भारतीय समयानुसार रात 8.30 बजे से खेला जाएगा.

इन खिलाड़ियों के दम पर फाइनल में पहुंचा फ्रांस

पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में क्रोएशिया को हराकर खिताब जीतने वाली फ्रांस की टीम का सफर इस बार बेहद ही उतार-चढ़ाव भरा रहा है. उसने किलियन एम्बाप्पे, ओलिवर गिरोड, एंटोनी ग्रीजमैन जैसे स्टार खिलाड़ियों के दम पर आखिरकार फाइनल में जगह बना ही ली. इसमें एम्बाप्पे और गिरोड का बेहद शानदार प्रदर्शन रहा है.

इनके अलावा भी दो खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने सेमीफाइनल में अपना दम दिखाया और मोरक्को की टीम को बाहर का रास्ता दिखाया. यह प्लेयर लेफ्ट-बैक थियो हर्नांडेज और फॉरवर्ड प्लेयर रैंडल कोलो मुआनी हैं. इन दोनों ने ही मोरक्को के खिलाफ एक-एक गोल दागा था और बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.

The day the world knew Mbappe was special ⚡



You can be sure Argentina fans remember that day!#FIFAWorldCup