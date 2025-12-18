फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए यशस्वी जायसवाल... वजन भी घटा, इस टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा

भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है. बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इस सीरीज का पार्ट नहीं हैं. यशस्वी इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टूर और एशिया कप में भारतीय टी20 टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे. यशस्वी इसी बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025-26 में मुंबई के लिए खेलने उतरे थे.

और पढ़ें

राजस्थान के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग मैच में 15 रन की पारी खेलने के बाद यशस्वी जायसवाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. यशस्वी ने पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. मैच खत्म होने के बाद जायसवाल को तुरंत पुणे के पिंपरी-चिंचवाड़ स्थित आदित्य बिरला अस्पताल ले जाया गया था. शुरुआती जांच में डॉक्टरों ने तीव्र गैस्ट्रोएंटेराइटिस बताया और उन्हें नसों के जरिए दवाएं दी गईं. एहतियात के तौर पर उनका अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन भी कराया गया.

होटल के खाने से बिगड़ी तबीयत

अब ये पता चला है कि यशस्वी जायसवाल फूड पॉइजनिंग हुई. यशस्वी को पुणे के होटल में खाए गए खाने के खाना खाने के चलते तबीयत बिगड़ी. पिछले दो दिनों में उनका करीब 2 किलो वजन भी कम हो गया है. फिलहाल उनकी हालत में सुधार है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें कम से कम 7 से 10 दिन आराम करने की सलाह दी है.

Advertisement

पूरे मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र न टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'यशस्वी जायसवाल को फूड पॉइजनिंग हो गई है. उन्होंने पुणे के एक होटल में कुछ ऐसा खाया जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई. दर्द तो था, लेकिन समय पर दवा मिलने के बाद उनकी हालत अब काफी बेहतर है. पिछले दो दिनों में उनका 2 किलो से अधिक वजन घट चुका है. डॉक्टरों ने उन्हें अगले 7–10 दिनों तक आराम करने की सलाह दी है.'

यशस्वी जायसवाल का अब विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में शुरुआती कुछ मैचों में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है. मुंबई को ग्रुप स्टेज में 24 दिसंबर से 8 जनवरी तक कुल 7 मैच खेलने हैं. यशस्वी बाद के मैचों में लौट सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह फिटनेस पर निर्भर करेगा. इसके अलावा 11 जनवरी से शुरू होने वाली भारत vs न्यूजीलैंड वनडे सीरीज को भी ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि यशस्वी उस सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल हो सकते हैं.

सूत्र ने आगे कहा, 'विजय हजारे ट्रॉफी के शुरुआती कुछ मैचों के लिए उनका टीम में शामिल होना अनिश्चित है. इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में वनडे सीरीज भी है. इस बात की संभावना है कि वह उस सीरीज के लिए वो भारतीय टीम में होंगे.'

Advertisement

फैन्स उम्मीद कर रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल जल्द स्वस्थ होकर मैदान पर लौटें. यशस्वी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वाइजैग वनडे में नाबाद शतक जड़कर भारतीय टीम की सीरीज में अहम भूमिका निभाई थी. फिर यशस्वी ने हरियाणा के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी शतकीय पारी खेली थी.

---- समाप्त ----