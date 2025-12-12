टीम इंडिया WTC में फिसली! न्यूजीलैंड की जीत ने बढ़ाई मुश्किलें, एशेज में इंग्लैंड की जीत से बढ़ेगा और संकट

Team India WTC Points Table 2025-27: वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप (WTC) में टीम इंडिया की स्थिति और खराब हो गई है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो टीम और नीचे चली गई है. न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को वेलिंग्टन टेस्ट में 9 विकेट से हराया और इसके साथ ही वह तीसरे स्थान पर पहुंच गया. इस जीत का सीधा असर भारत की रैंकिंग पर पड़ा और टीम इंडिया एक स्थान फिसलकर छठे नंबर पर आ गई.

पहले दो WTC सीजन में रनर्स-अप रहने वाली भारत की टीम पिछले महीने साउथ अफ्रीका से 0-2 की हार के बाद पहले ही पांचवें नंबर पर चली गई थी. लेकिन अब न्यूजीलैंड की बड़ी जीत ने टेबल में फेरबदल कर दिया है.

ऑस्ट्रेलिया अभी भी 100 प्रतिशत अंक के साथ टॉप पर है. साउथ अफ्रीका 75 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है. श्रीलंका और पाकिस्तान चौथे और पांचवें स्थान पर हैं. न्यूजीलैंड ने अब तक 66.67 प्रतिशत अंक जुटाए हैं, जबकि भारत का विन-लॉस प्रतिशत 48.15 है.

भारत की स्थिति और खराब हो सकती है. अगर इंग्लैंड एशेज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वापसी करता है तो भारत सातवें नंबर पर भी जा सकता है. ऑस्ट्रेलिया फिलहाल सीरीज में 2-0 से आगे है. भारत का अगला टेस्ट असाइनमेंट अगले साल अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ होगा.

वहीं न्यूजीलैंड की जीत ने उन्हें WTC फाइनल में दूसरी बार जगह बनाने की उम्मीदें भी मजबूत कर दी हैं. तीसरे दिन जैकब डफी ने 5 विकेट लेकर वेस्टइंडीज को दूसरी पारी में सिर्फ 128 रन पर रोक दिया. केवल 56 रन के छोटे से टारगेट को न्यूजीलैंड ने डेवोन कॉन्वे (28*) और केन विलियमसन (16*) की बदौलत आसानी से हासिल कर लिया.

इस जीत से न्यूजीलैंड को 12 अहम WTC पॉइंट मिले और वह पाकिस्तान और भारत को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गया. दोनों टीमों के बीच तीसरा टेस्ट 18 दिसंबर से माउंट माउंगानुई में शुरू होगा.

WTC पॉइंट स‍िस्टम कैसे करता है काम

WTC पॉइंट्स सिस्टम में जीत पर 12, टाई पर 6 और ड्रॉ पर 4 पॉइंट मिलते हैं. टीमों की रैंकिंग कुल पॉइंट्स नहीं, बल्कि पॉइंट्स प्रतिशत के आधार पर तय होती है. 2027 में होने वाले फाइनल में सिर्फ टॉप दो टीमें पहुंचेंगी. अगर किसी टीम की ओवर गति धीमी रही तो उसके पॉइंट्स कट जाते हैं.





