कभी सांप, कभी सूरज की रोशनी, कभी मैदान पर कार... क्रिकेट मैच रुकने के अजब-गजब कारण!

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला 17 दिसंबर (बुधवार) को घने कोहरे के कारण नहीं हो पाया. अंपयारों ने छह बार मैदान का निरीक्षण किया, लेकिन कोहरा इतना ज्यादा था कि मैच में टॉस तक नहीं हो सका. मैच रद्द होने से लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को निराशा हाथ लगी. दर्शक मायूस चेहरा लेकर स्टेडियम छोड़कर बाहर गए.

चौथा टी20 मुकाबला रद्द होने के बाद अब भारतीय टीम को सीरीज जीतने के लिए आखिरी मुकाबले में पूरा जोर लगाना होगा. दोनों देशों के बीच टी20 सीरीज का पांचवां मुकाबला 19 दिसंबर (शुक्रवार) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है. भारतीय टीम ये मुकाबला जीत जाती है तो सीरीज अपने नाम कर लेगी. दूसरी ओर साउथ अफ्रीकी टीम के मैच जीतने पर सीरीज 2-2 से बराबरी पर छूट जाएगी.

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब कोहरे की वजह से कोई मैच रद्द हुआ. एशियाई उप-महाद्वीप में सर्दियों के मौसम में टेस्ट मुकाबले कई बार कोहरे की वजह से देरी से शुरू हो चुके हैं. साल 1998 में जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच फैसलाबाद टेस्ट मैच कोहरे के कारण पूरी तरह रद्द करना पड़ा था. वह मैच भी बिना टॉस के रद्द हुआ था. वैसे भी क्रिकेट इतिहास में कई बार मुकाबले अजीब, मजेदार और हैरान करने वाली वजहों से रुक चुके हैं...

उड़ने वाली चींटियां: साल 2024 में सेंचुरियन के मैदान पर भारत-साउथ अफ्रीका के बीच का टी20 मैच उड़ने वाली चींटियों के कारण करीब 30 मिनट तक रोकना पड़ा था.

मधुमक्खियां: साल 2017 में साउथ अफ्रीका-श्रीलंका के बीच जोहानिसबर्ग में आयोजित वनडे मैच को मधुमक्खियों के झुंड ने 65 मिनट तक रोक दिया था.

सूरज की रोशनी: सूरज की रोशनी की वजह से भी मुकाबले कई अवसर पर रोके गए हैं. जनवरी 2019 में नेपियर के मैक्लीन पार्क में भी ऐसा देखने को मिला था, तब भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मुकाबला खेला गया था. सूरज की रोशनी सीधे बल्लेबाजों के आंख पर पड़ रही थी और मैच आधे घंटे बाद दोबारा स्टार्ट हुआ था.

जली हुई टोस्ट और ग्रेवी: जनवरी 2017 में शेफील्ड शील्ड मैच में न्यू साउथ साउथ वेल्स की टीम क्वींसलैंड के खिलाफ जीत से 18 रन दूर थी, तभी ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में अचानक फायर अलार्म बज गया और खेल 30 मिनट तक रुका रहा. बाद में पता चला कि इस मैच में देरी की वजह कोई और नहीं, बल्कि टीम के स्टार खिलाड़ी नाथन लायन थे. लायन ने टोस्ट जला दी, जिससे अलार्म बज गया और फायर ब्रिगेड तक मैदान पहुंच गई. इसी तरह जून 2007 में एक काउंटी चैम्पियनशिप मैच में फायर अलार्म बजने के बाद पवेलियन को खाली कराना पड़ा. हालांकि बाद में पता चला कि रसोई में सुलगती हुई ग्रेवी के कारण अलार्म बज उठे थे.

पिच पर कार: नवंबर 2017 में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच पालम में हुए रणजी मैच के दौरान एक व्यक्ति कार लेकर पिच पर आ गया था. खिलाड़ियों और अंपायरों के बार-बार मना करने के बावजूद उसने पिच पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की.

Very disturbing to see our Ranji Trophy game being interrupted in this fashion today! Thankfully all players are safe 🤞🏻 pic.twitter.com/OuErA8O6aI — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) November 3, 2017

खाना देर से पहुंचना: अक्टूब 2017 में बांग्लादेश-साउथ अफ्रीका के बीच ब्लोमफोंटेन टेस्ट मैच में लंच हलाल खाने की डिलीवरी देर से होने के कारण 10 मिनट देरी से शुरू हुआ.

बम गिरने का खतरा: साल 1944 में लॉर्ड्स में लॉर्ड्स में सेना और रॉयल एयर फोर्स के बीच का मैच जर्मन बम गिरने की आशंका की वजह से कुछ देर के लिए रोक दिया गया था.

सूर्य ग्रहण: फरवरी 1980 में भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई में एक खास टेस्ट मैच खेला गया, जिसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था. हालांकि मैच के तय कार्यक्रम में तब बदलाव करना पड़ा था. सूर्य ग्रहण के कारण आयोजकों ने पहले से तय रेस्ट डे को आगे खिसकाकर दूसरे दिन ही लागू कर दिया.

बर्फबारी: जून 1975 में इंग्लैंड में एक काउंटी मैच बर्फीले तूफान की वजह से प्रभावित हुआ था. साल 2007 में इंग्लैड में ही एक मैच को सिगरेट के भेष में घूमते व्यक्ति ने रुकवा दिया था. उस इंसान को धूम्रपान पर प्रतिबंध प्रचार करने के लिए मैदान पर भेजा गया था.

अलमारी की चाबी गुम: 1981–82 में दिल्ली में खेले गए भारत और इंग्लैंड के टेस्ट मैच के तीसरे दिन खेल की शुरुआत इसलिए देर से हुई क्योंकि अंपायरों से उस अलमारी की चाबी गुम हो गई, जिसमें मैच की गेंदें रखी थीं.

पिच में धसी गेंद: इस साल महिला बिग बैश लीग (WBBL) में एडिलेड स्ट्राइकर्स (Adelaide Strikers) और होबार्ट हरिकेन्स (Hobart Hurricanes) के बीच का मुकाबला पिच के अंदर गेंद के धसने के चलते रद्द करना पड़ा था. इनिंग्स ब्रेक के दौन एक गेंद रोलर के नीचे आकर पिच में धंस गई, जिससे पिच पर गहरा गड्ढा बन गया.

जानवरों की एंट्री: साही, सांप, चूहा, सूअर जैसे जानवरों के मैदान में घुसने से भी कई बार मुकाबले रुक चुके हैं.

