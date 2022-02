रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने डाली ‘G.O.A.T.’ विराट की ऐसी तस्वीर, ट्रोल हो गए किंग कोहली

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टी-20 सीरीज़ से ब्रेक लिया है. इस ब्रेक के बीच विराट कोहली का नाम एक खास लिस्ट में शामिल हुआ है, जिसके बाद से वह ट्रेंड में हैं. ट्विटर द्वारा कुछ नए हैशटेग जारी किए गए हैं, जिसमें Greatest Of All Time (G.O.A.T.) हस्तियों का नाम है, इसमें विराट कोहली का नाम भी शामिल है.



लेकिन विराट कोहली की ये उपलब्धि उनके ट्रोल होने की भी वजह बन गई, क्योंकि विराट कोहली की फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने एक तस्वीर डाली है, जिसपर लोगों ने मज़े लेने शुरू कर दिए.



दरअसल, आरसीबी ने एक फोटो डाली जिसमें विराट कोहली और GOAT (बकरा) को आमने-सामने दिखाया गया. हालांकि, ये G.O.A.T. को दर्शाते हुए तस्वीर थी, लेकिन फैन्स को इसपर विराट कोहली को ही ट्रोल करने का मौका मिल गया.

You came up with this shit tier photoshop? https://t.co/p1HWnzkKMJ — Saraswat Gaur (@failedsoldiereh) February 23, 2022

आरसीबी की इस तस्वीर पर लोगों ने लिखा कि तुम इस घटिया फोटोशॉप के साथ यहां आए हो. कुछ लोगों ने मज़े लिए कि आईपीएल की सभी टीमों में से यही सबसे बेस्ट एडमिन है. तो कुछ ने लिखा कि ये क्या बदतमीजी है. कुछ यूजर्स ने ये भी लिखा कि जब आप किसी की तारीफ करने की कोशिश करें, लेकिन उल्टा ट्रोल हो जाएं.

Best editor among all IPL admins. https://t.co/mJ9gAxbUIp — Balu✨ (@TheNameisBalu_) February 23, 2022

When you want to appreciate someone, but end up trolling them 🙂 https://t.co/bHcKZRyO3H — Aniruddh Muley (@maniruddh6) February 23, 2022

आपको बता दें कि ट्विटर द्वारा कुछ हैशटेग बुधवार को जारी किए गए थे, जिसमें विराट कोहली, रोनाल्डो, मेसी समेत कई स्पोर्ट्सपर्सन और अन्य हस्तियों का नाम शामिल था. अब ट्विटर पर अगर #ViratKohli का इस्तेमाल किया जाएगा, तब उनके सामने GOAT की इमोजी बनकर आएगी.