स्टंप को बैट बनाकर लगा रहा बेहतरीन शॉट ... बच्चे की हो रही तारीफ, Video

क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय है. क्या बच्चे और क्या बूढ़े, हर उम्र के लोग इस खेल को पसंद करते हैं. भारत में तो क्रिकेट को धर्म के तौर पर देखा जाता है. यहां पर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. बच्चे कम उम्र में ही बल्ला थामना सीख जाते हैं. इसी में कुछ ऐसे भी होते हैं जो कमाल के शॉट भी लगाते हैं. ऐसे ही एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में लगभग 5 से 6 साल का बच्चा मिडिल स्टंप को बैट बनाकर बल्लेबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है. ये बच्चा पैड बांधे और हेलमेट लगाए सीमेंट के फर्श पर बैटिंग कर रहा है.

“We’ll start you in three’s and go from there mate” pic.twitter.com/iaJwtUEq0p