एशिया कप 2025 जीतने के बाद 28 सितंबर की देर रात खूब ड्रामा हुआ. वरुण चक्रवर्ती कप के साथ उठे, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट लिखा, जिसे इससे उन्होंने PCB (पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) और ACC (एशियन क्रिकेट काउंसिल) प्रमुख मोहसिन नकवी को ट्रोल कर दिया.
भारत ने दुबई में पांच विकेट से एशिया कप फाइनल में जीत दर्ज की, लेकिन पोस्ट-मैच सेलिब्रेशन में कुछ खास नहीं था. भारतीय टीम ने ट्रेडिशनल ट्रॉफी उठाने के मोमेंट को इंजॉय नहीं किया. भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.
" Akkha duniya ek taraf, aur mere india ek taraf " 🇮🇳🙂— Varun Chakaravarthy🇮🇳 (@chakaravarthy29) September 29, 2025
Jai hind !!! 🇮🇳 pic.twitter.com/FmjhkPMUaf
इसके बाद नकवी ट्रॉफी और मेडल अपने साथ लेकर चले गए, जबकि भारतीय टीम ने इसे उनसे स्वीकार करने से इंकार कर दिया. खिलाड़ियों ने यह अनुरोध किया था कि ट्रॉफी अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी द्वारा प्रस्तुत की जाए, लेकिन यह मांग अस्वीकार कर दी गई, जिससे भारतीय टीम ट्रॉफी लिफ्ट नहीं कर सकी.
वरुण चक्रवर्ती ने ऐसे किया नकवी को ट्रोल!
वरुण चक्रवर्ती ने फाइनल के अगले दिन यानी आज (29 सितंबर) X (पूर्व ट्विटर) पर एक फोटो शेयर. इसमें वह बिस्तर पर लेटे दिखाई दे रहे थे और साइड टेबल पर चाय का कप रखा था, जो गायब ट्रॉफी की जगह ले रहा था.
उन्होंने एक और तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें भारतीय टीम खाली पोडियम पर “काल्पनिक ट्रॉफी” उठाने का अभिनय दिखा रही थी. वरुण ने कैप्शन में लिखा- अखा, दुनिया एक तरफ, और मेरी इंडिया एक तरफ, जय हिंद...
चक्रवर्ती ने चाय के कप का इस्तेमाल कर ह्यूमर दिखाना कोई नई बात नहीं हैं. साल 2025 में भारतीय टीम चैम्पियंस ट्रॉफी जीत के बाद ट्रॉफी के पास खुद को कॉफी पीते हुए दिखाते हुए एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें जीत तक के लंबे सफर का मजाक उड़ाया गया था.
वैसे चक्रवर्ती एशिया कप ट्रॉफी का मजाक उड़ाने वाले इकलौते खिलाड़ी नहीं थे. सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने भी ट्रॉफी इमोजी वाले एडिटेड इमेज पोस्ट किए. भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने पोस्ट में यह भी स्पष्ट किया कि याद रखे जाने वाले असली चैम्पियंस होते हैं, ना की कोई ट्रॉफी...