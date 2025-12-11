Vaibhav Suryavanshi next match: एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2025 (ACC Mens U19 Asia Cup 2025) की शुरुआत (12 द‍िसंबर) से हो रही है. वहीं टूर्नामेंट का फाइनल 21 दिसंबर को होगा. आयुष म्हात्रे इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं. वहीं टीम के उप-कप्तान विहान मल्होत्रा होंगे.

इस टूर्नामेंट में भारत की पाकिस्तान से टक्कर 14 स‍ितंबर को होगी. 16 द‍िसंबर को भारत की मलेश‍िया से भ‍िड़ंत होनी है. खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबले 10:30 पर शुरू होंगे. वहीं टॉस सुबह 10 बजे होगा. भारत में क्रिकेट फैन् ACC मेन्स U19 एशिया कप 2025 के सभी मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकते हैं. टूर्नामेंट SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी उपलब्ध होगा.

𝐓𝐡𝐞 #𝐃𝐏𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐌𝐞𝐧𝐬𝐔𝟏𝟗𝐀𝐬𝐢𝐚𝐂𝐮𝐩𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐛𝐞𝐠𝐢𝐧𝐬 𝐨𝐧 𝟏𝟐 𝐃𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫! 🫵



Eight teams. One title. Hosted by the Afghanistan Cricket Board in the UAE. A packed month of U19 action awaits. 💪#ACC pic.twitter.com/7uQg65DpqE — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) December 3, 2025

वैभव सूर्यवंशी ने इससे पहले एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट 2025 में बल्ले से कमाल का खेल दिखाया था. तब वैभव ने यूएई के खिलाफ मैच में सिर्फ 42 गेंदों पर 144 रन बना दिए थे. वहीं उन्होंने उस सीरीज के 4 मुकाबलों में 239 रन 59.75 के एवरेज और 243.87 के स्ट्राइकर रेट से बनाए थे. इसमें 20 चौके और 22 छक्के शामिल थे.

अंडर-19 एशिया कप के ग्रुप्स

ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, मलेश‍िया, UAE

ग्रुप बी: बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल

भारत के ग्रुप मुकाबले

12 दिसंबर- बनाम UAE, आईसीसी एकेडमी, दुबई

14 दिसंबर- बनाम पाकिस्तान, आईसीसी एकेडमी, दुबई

16 दिसंबर- बनाम मलेश‍िया, द सेवन्स, दुबई

अंडर-19 एशिया कप में नॉकआउट मैचों का शेड्यूल

19 दिसंबर- पहला सेमीफाइनल (A1 vs B2), आईसीसी एकेडमी

19 दिसंबर- दूसरा सेमीफाइनल (B1 vs A2), द सेवन्स, दुबई

21 दिसंबर- फाइनल

ACC मेन्स U19 एशिया कप 2025, पूरी टीमें

एशिया कप के लिए भारत की अंडर-19 टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा ​​(उप-कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह (फिटनेस के अधीन), उधव मोहन और एरॉन जॉर्ज.

स्टैंडबाय खिलाड़ी: राहुल कुमार, जे हेमचूडेशन, बीके किशोर और आदित्य रावत.

A stacked India U19 squad is in for the #DPWorldMensU19AsiaCup2025, headlined by Sooryavanshi and Mhatre 🇮🇳



Do they have what it takes to go the distance this time? 💪#ACC pic.twitter.com/EWINtQiyIY — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) December 3, 2025

एशिया कप के लिए UAE की अंडर 19 टीम: यायिन राय (C), अहमद खोदादाद, अलीअसगर शम्स, अयान मिस्बाह, करण धीमान, मुहम्मद बाज‍िल आस‍िम, नसीम खान, नूरुल्लाह अयोबी, पृथ्वी मधु, रेयान खान, सालेह अमीन, शालोम डिसूजा, उद्दीश सूरी, युग शर्मा, जैनुल्लाह रहमानी.

एशिया कप के लिए पाकिस्तान की अंडर 19 टीम: साद बेग (C), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली रजा, फहम-उल-हक, फरहान यूसुफ, हारून अरशद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद रियाजुल्लाह, नवीद अहमद खान, शाहजैब खान, तैयब आरिफ, उमर जैब, उस्मान खान.

एशिया कप के लिए मलेशिया की अंडर 19 टीम: डीज पात्रो (C), मुहम्मद आलिफ, जाश्विन कृष्णमूर्ति, हमजाह पंगी, मुहम्मद अकरम, मोहम्मद हारिज अफनान, अजीब वाजदी, मुहम्मद नूरहानिफ, चे अहमद अल आतिफ चे जमान, मुहम्मद असीराफ रिफाई मोहम्मद अफ‍िनिद, मोहम्मद हैरिल (WK), मुहम्मद फतुल मुमिन, नगीनेश्वरन सथनकुमारन, सयाकिर इज़ुद्दीन.

एशिया कप के लिए बांग्लादेश की अंडर 19 टीम: अजीजुल हकीम तमीम (C), जवाद अबरार, समीउन बसीर रतुल, शेख पैज जिबोन, रिजान हुसैन, शादीन इस्लाम, एमडी अब्दुल्ला, फरीद हसन फैसल, कलाम सिद्दीकी अलीन, इकबाल हुसैन इमोन, रिफाई बेग, शाहिरार अल अमीन, अहमद शाहरिया, साद इस्लाम रज़ीन, एमडी शबुज.

एशिया कप के लिए नेपाल की अंडर 19 टीम: अशोक धामी (C), आशीष लुहार (WK), वंश छेत्री, नीरज कुमार यादव (WK), दिलशाद अली, अपराजित पौडेल, सुशील बहादुर रावल, दयानंद मंडल, नितेश कुमार पटेल, चंदन राम, रोशन बिश्वकर्मा, दर्श सोनार, निश्चल क्षेत्री, सिब्रिन श्रेष्ठ

एशिया कप के श्रीलंका की अंडर 19 टीम: विमथ दिनसारा (C), कविजा गमागे (V/C), दिमंथा महाविथाना, विरन चामुदिथा, दुलनीथ सिगेरा, चमिका हीनातिगाला, अधम हिल्मी, चमारिंडू नेथसारा, किथमा विदानापथिराना, सेठमिका सेनेविरत्ने, सनुजा निंदुवारा, कुगाथास मथुलन, रसिथ निमसारा, विग्नेश्वरन आकाश, थारुशा नवोदय.

एशिया कप के अफगानिस्तान की अंडर 19 टीम: महबूब तस्कीन (C), खालिद अहमदज़ई (WK), उस्मान सादात, फैसल खान शिनोज़ादा, उजैर खान नियाजी, अजीजुल्लाह मिआखिल, नजीफ़ल्लाह अमीरी, खात‍ितिर खान स्टानिकजई, नसरतुल्लाह नूरिस्तानी, अब्दुल अजीज खान, सलाम खान अहमदजई, वहीदुल्लाह जादरान, जैतुल्लाह शाहीन, रोहुल्लाह अरब और हफीजुल्लाह जादरान

