India vs Sri Lanka Series: सूर्यकुमार यादव के फैन्स खुश, शिखर धवन के निराश... टीम इंडिया के ऐलान पर मीम्स की बाढ़

India vs Sri Lanka Series: श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवर्स (टी20 और वनडे) की सीरीज के लिए मंगलवार (27 दिसंबर) को भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस बार कई कड़े फैसले लिए हैं, जिसने फैन्स समेत दिग्गजों को भी चौंकाया है. यही वजह भी है कि टीम का ऐलान होने के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रोलिंग की बाढ़ सी आ गई.

इस बार दोनों ही सीरीज के लिए स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को अहम जिम्मेदारी दी गई. टी20 में उन्हें कप्तान बनाया गया. जबकि वनडे में वह उपकप्तानी करते नजर आएंगे. स्टार प्लेयर सूर्यकुमार यादव का भी प्रमोशन हुआ है. उन्हें टी20 में उपकप्तान बनाया गया है. इस बात से सूर्या के फैन्स बेहद खुश हैं.

धवन को बाहर करने पर दुखी हुए फैन्स

जबकि दूसरी ओर 37 साल के स्टार ओपनर शिखर धवन को टीम से बाहर किया गया है. धवन को टेस्ट और टी20 में तो चुना ही नहीं जा रहा था. अब उन्हें वनडे की टीम से भी बाहर कर दिया गया. ऐसे में धवन के फैन्स बेहद दुखी नजर आ रहे हैं. उन्होंने बीसीसीआई को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

Thanks Shikhi Paaji 💙 for all the beautiful memories, You will always be one of the white ball legends of Indian cricket history. pic.twitter.com/ATgGfwD3Go

वहीं, दूसरी ओर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी टी20 और वनडे दोनों ही टीम में नहीं चुना गया है. उनका प्रदर्शन कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा था. ऐसे में कुछ यूजर्स इस बात से खुश हैं, जबकि भुवी के फैन दुखी भी हैं.

संजू सैमसन को नहीं लेने पर भी भड़के फैन्स

धवन के एक फैन ने लिखा, 'एक युग का अंत हो गया है. भारत के बेस्ट ओपनर 2013, 2015, 2017 में आईसीसी टूर्नामेंट रहे.' इस फैन ने शिखर धवन को टैग करते हुए टूटे दिल की इमोजी भी लगाई. दूसरे यूजर ने लिखा, 'शिखर धवन का वनडे वर्ल्ड कप खेलने का सपना लगभग टूट गया है.' उसके अलावा वनडे टीम में केएल राहुल को लेने और संजू सैमसन को बाहर करने पर भी लोग भड़क गए.

टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया:

र्दिक पंड्या (कप्तान), सूर्यकुमार यादव (उप-कप्तान), ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, शिवम मावी और मुकेश कुमार.

वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया:

रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या (उप-कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह.

Captain and player are changed in every series. In last one year, 50 players and 10 captains have played. The player who is in the team today, will be there tomorrow or not, he does not know, in such a situation, the players play less for the team.