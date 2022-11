PAK vs NZ T20 WC: पाकिस्तान-न्यूजीलैंड मैच में दिखी मिस्ट्री गर्ल... फ्लाइंग Kiss के दीवाने हुए फैन्स, Video

टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को सात विकेट से मात देकर फाइनल का टिकट कटा लिया है. सिडनी में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान को जीत के लिए 153 रनों का टारगेट मिला था जिसे उसने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया. फाइनल में पाकिस्तान का सामना भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के विजेता से होगा.

पाकिस्तान की जीत के बाद सोशल मीडिया पर एक मिस्ट्री गर्ल की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. वायरल हो रही एक तस्वीर में वह मिस्ट्री गर्ल पाकिस्तान की जीत की दुआ करती दिख रही हैं. पाकिस्तान की जीत के बाद यह कहा जा सकता है कि इस मिस्ट्री गर्ल की दुआ कबूल हो गई.

Congratulations pakistan on reaching final hoping for India vs Pakistan 😜 #PakvsNz #NZvPAK #INDvsPAK #INDvsENG pic.twitter.com/J1IIqAsfiZ