R Ashwin Most Test Wickets: रविचंद्रन अश्विन ने रचा इतिहास, टेस्ट विकेट के मामले में कपिल देव को पीछे छोड़ा

भारतीय स्पिन स्टार रविचंद्रन अश्विन ने क्रिकेट करियर में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है. वह टेस्ट में सबसे ज्यादा 435 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं. अश्विन ने 1983 के वर्ल्ड कप विजेता लीजेंड कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है. तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर कपिल देव ने 434 विकेट झटके थे.

हालांकि, अश्विन अभी भी पूर्व लेग स्पिनर अनिल कुंबले से पीछे हैं. कुंबले ने अपने करियर में 619 विकेट लिए थे. वह दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज भी हैं. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 800 विकेट लेकर श्रीलंकाई पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन टॉप पर काबिज हैं.

हेडली और हेराथ को भी पछाड़ा

अश्विन ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि श्रीलंका के खिलाफ मोहाली टेस्ट में हासिल की है. दरअसल, भारतीय टीम इन दिनों अपने घर में श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज का पहला मैच खेल रही है. इसकी पहली पारी में अश्विन ने 49 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे. इसके बाद दूसरी पारी में तीसरा विकेट लेते ही कपिल देव को पीछे छोड़ दिया है. इसी मैच में अश्विन ने न्यूजीलैंड रिचर्ड हेडली और श्रीलंका के रंगना हेराथ को भी पछाड़ा है.

