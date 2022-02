PSL 2022: लगातार दूसरी बार फाइनल में मुल्तान सुल्तांस, लाहौर कलंदर्स को हराया

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की टीम मुल्तान सुल्तांस ने लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है. उसने सेमीफाइनल में लाहौर कलंदर्स को 28 रन से करारी शिकस्त दी. डिफेंडिंग चैम्पियन मुल्तान टीम इस बार अपना खिताब बचाने के लिए उतरेगी. 2022 सीजन का फाइनल मुकाबला 27 फरवरी को लाहौर में ही होगा.

पीएसएल 2022 का पहला सेमीफाइनल मोहम्मद रिजवान की कप्तानी वाली टीम मुल्तान और शाहीन शाह अफरीदी के नेतृत्व वाली लाहौर के बीच बुधवार को खेला गया. इसमें रिजवान की टीम शाहीन एंड कंपनी पर भारी पड़ी.

इस तरह फाइनल में पहुंचेगी दूसरी टीम

अब गुरुवार को पीएसएल में एलिमिनेटर-1 खेला जाएगा. यह मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जाल्मी के बीच होगा. यह मुकाबला जीतने वाली टीम दूसरे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, जहां उसका मुकाबला लाहौर कलंदर्स से होगा. यह दूसरा सेमीफाइनल जीतने वाली टीम की खिताबी भिड़ंत मुल्तान सुल्तांस से 27 फरवरी को होगी.

