आकिब डार को 8.40 करोड़... IPL की ये रिकॉर्ड बोली क्यों है कश्मीर के लिए ऐतिहासिक

जम्मू कश्मीर क्रिकेट ने आईपीएल सीजन 19 के मिनी ऑक्शन में नया इतिहास रच दिया है. बारामूला में जन्मे तेज गेंदबाज Auqib Nabi Dar को Delhi Capitals ने 8.40 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में खरीदा. इसके साथ ही आकिब आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं.

यह सौदा केवल आकिब नबी डार की बढ़ती पहचान को ही नहीं दर्शाता, बल्कि जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र के लिए भी एक ऐतिहासिक पल माना जा रहा है, जहां सीमित संसाधनों और कम मौके मिलने के बावजूद लगातार प्रतिभाशाली क्रिकेटर सामने आ रहे हैं.

आकिब नबी डार को मिली बढ़ी रकम

28 वर्षीय दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार इस ऑक्शन में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों का नेतृत्व कर रहे थे. घरेलू क्रिकेट में उन्होंने अपनी सटीक गेंदबाजी, अनुशासन और मुश्किल परिस्थितियों में गेंद को स्विंग कराने की काबिलियत से अलग पहचान बनाई है. वह सभी फॉर्मेट में जम्मू कश्मीर के लिए लगातार मैच जिताने वाले गेंदबाज साबित हुए हैं.

आकिब का ब्रेकथ्रू हालिया रणजी ट्रॉफी सीजन में देखने को मिला. इस दौरान उन्होंने कई मैचों में निर्णायक स्पेल डाले और कुल 44 विकेट हासिल किए. इस प्रदर्शन के साथ वह देश के शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल रहे. मजबूत घरेलू टीमों के खिलाफ उनके प्रदर्शन ने आईपीएल स्काउट्स का ध्यान खींचा और मिनी ऑक्शन में उनके लिए जबरदस्त बोली लगी.

गेंदबाजी के साथ साथ आकिब ने निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी करने की क्षमता भी दिखाई है. इसी वजह से फ्रेंचाइजियों के लिए वह एक भरोसेमंद ऑल राउंड विकल्प बनकर उभरे, जिससे उनकी मांग और बढ़ गई.

औक्शन के नतीजे सामने आते ही कश्मीर के क्रिकेट जगत में खुशी की लहर दौड़ गई. पूर्व खिलाड़ी, कोच और प्रशंसकों ने इसे घाटी की छुपी हुई प्रतिभा का प्रमाण बताया. कई लोगों ने आकिब की सफलता को युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा करार दिया. इससे पहले जम्मू कश्मीर के Abdul Samad, Umran Malik, Parvez Rasool, Rasikh Salam, Yudhvir Singh, Mohammad Mudhasir और Manzoor Pandav भी आईपीएल फ्रेंचाइजियों का हिस्सा बन चुके हैं.

घरेलू टीमों के खिलाफ किया जबरदस्त प्रदर्शन

कुछ खिलाड़ियों को ज्यादा मौके मिले, जबकि कुछ को सीमित खेल समय मिला, लेकिन सभी को उच्च स्तर का अनुभव और प्रशिक्षण हासिल हुआ. अब दिल्ली कैपिटल्स द्वारा जताए गए भरोसे के साथ आकिब नबी डार से आईपीएल में दमदार प्रदर्शन की उम्मीदें बढ़ गई हैं.

