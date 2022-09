Naseem Shah and Urvashi Rautela: पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह ने उर्वशी रौतेला को इंस्टाग्राम पर किया फॉलो, फिर कुछ देर बाद...

Naseem Shah and Urvashi Rautela: पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह और बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. उर्वशी को हाल ही में एशिया कप में भारत के साथ पाकिस्तान टीम के मैच भी देखते हुए स्टेडियम में देखा गया था. तभी से सोशल मीडिया पर उर्वशी के साथ नसीम का नाम जोड़ा जा रहा है.

अब यह दोनों इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो करने को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल, जब नसीम और उर्वशी का नाम एक-दूसरे से जोड़ा गया, तो इसी सवाल के जवाब में नसीम ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि उर्वशी कौन हैं, वह नहीं जानते.

नसीम ने थोड़ी देर बाद किया अनफॉलो

मगर अब नसीम के इंस्टाग्राम फोलोअर्स की लिस्ट के कुछ स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इसमें दिखाया गया है कि नसीम ने इंस्टाग्राम पर उर्वशी को फॉलो किया. मगर कुछ देर बाद ही अनफॉलो भी कर दिया. इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए फैन्स अब दोनों को जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

उर्वशी ने नसीम का वीडियो शेयर किया था

दरअसल, यह पूरा माजरा उर्वशी के वीडियो शेयर करने से शुरू हुआ है. उर्वशी 4 सितम्बर को भारत-पाक का मैच देखने पहुंची थीं. मैच के बाद उर्वशी ने नसीम का वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया था. इस वीडियो में नसीम मैदान में हंसते नजर आए, तो वहीं उर्वशी उन्हें देख शर्माती दिख रही थीं.

ये वीडियो उर्वशी रौतेला के एक फैन पेज ने बनाया था. इसको उर्वशी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया था. वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. बता दें कि इससे पहले उर्वशी और भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के बीच अफेयर की खबरें सामने आई थीं. मगर दोनों के बीच कुछ अनबन भी हुई, जो जगजाहिर है.

Is there something cooking between Naseem Shah and Urvashi Rautela ?#AsiaCup2022 #PAKvSL pic.twitter.com/DvwZiJYKvX