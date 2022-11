Pak Vs Eng T20 WC Final Live Score: फाइनल में पाकिस्तान की धीमी शुरुआत, इंग्लिश बॉलर्स ने बाबर-रिजवान को रोका

पाकिस्तान ने जिस तरह टी-20 वर्ल्ड कप में शुरुआत की थी, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वह फाइनल में भी पहुंच पाएगी. भारत और जिम्बाब्वे से हारने के बाद टीम ने दमदार वापसी की और लगातार मैच जीतकर फाइनल में जगह बना ली. सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को मात दी थी.



दूसरी ओर इंग्लैंड ने शुरुआत बेहतर की थी, लेकिन पहले बारिश और फिर आयरलैंड से मिले झटके ने उसे धकेला. बाद में इंग्लैंड ने रफ्तार पकड़ी और फाइनल में पहुंच गई. सेमीफाइनल में भारत को 10 विकेट से रौंदने के बाद इंग्लैंड यहां तक पहुंच पाया है.



