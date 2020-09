... जब युवराज ने फ्लिंटॉफ के भद्दे इशारे का ऐसे लिया था बदला, बना डाला ये 'महा रिकॉर्ड'

ठीक 13 साल पहले आज ही के दिन 19 सितंबर 2007 को युवराज सिंह ने इतिहास रचा था. दक्षिण अफ्रीका में खेले गए पहले टी-20 वर्ल्ड कप में युवराज ने इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर की सभी 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़े थे. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अफ्रीकी धुरंधर हर्शल गिब्स के बाद एक ओवर में छह छक्के मारने वाले वह दूसरे बल्लेबाज बने थे.

... ब्रॉड के एक ओवर में ताबड़तोड़ 6 छक्के

टी-20 वर्ल्ड कप के 21 मैच में भारत की पारी का 18वां ओवर जारी था, एंड्रयू फ्लिंटॉफ गेंदबाजी कर रहे थे और उनकी युवराज के साथ कहा सुनी हो गई थी. दरअसल, फ्लिंटॉफ ने युवराज की तरफ भद्दे इशारे किए थे, लेकिन उसका खामियाजा ब्रॉड को भुगतना पड़ा. 19वें ओवर में युवराज ने ब्रॉड की सभी गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचाया. क्रीज के दूसरे छोर पर खड़े कप्तान महेंद्र सिंह धोनी युवी को बस देखते रहे.

12 गेंदों में फिफ्टी, इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड

युवराज ने सिर्फ12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, जो आज भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में रिकॉर्ड है. युवी ने कुल 16 गेंदों में 58 रन बनाए इस दौरान उन्होंने 7 छक्के और 3 चौके मारे. युवी की पारी के दम पर ही भारत ने उस मैच में 218/4 रनों का स्कोर बनाया और इंग्लैंड को 18 रनों से मात दी थी. फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम किया था.

India were 155/3 with 20 balls left in the innings when Yuvraj Singh walked in.



They finished on 218/4 💥



📽️ Highlights: #OnThisDay in 2007, Yuvraj's 16-ball 58 set up an 18-run victory over England in the @T20WorldCup 🔥