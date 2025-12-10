तारीख 10 द‍िसंबर की थी और मैदान चटगांव का था. भारत बांग्लादेश के ख‍िलाफ सीरीज में 2-0 से प‍िछड़ रहा था. रोहित शर्मा चटगांव का मैच खेलने के लिए उपलब्ध नहीं थे, ऐसे में कप्तानी केएल राहुल ने की और टीम में ईशान किशन आए. उस मुकाबले में भारत ने 409 रनों का स्कोर बनाया और मुकाबले को 227 रनों से अपने नाम‍ किया. इसके साथ ही भारत ने सीरीज 2-1 से खत्म की.

रोहित शर्मा की चोट के कारण ईशान किशन ओपनिंग करने उतरे और आते ही धमाका कर दिया. उन्होंने सिर्फ 126 गेंदों में दोहरा शतक ठोक दिया, जो वनडे इतिहास का सबसे तेज डबल सेंचुरी है. इससे पहले ये रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था. क्रिस गेल ने 138 गेंदों में साल 2015 में ज‍िम्बाव्बे के ख‍िलाफ वो दोहरा शतक जड़ा था.

24 साल के ईशान अब सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए और खास बात ये है कि उन्होंने अपने करियर के पहले शतक को ही डबल सेंचुरी में बदल दिया था. ईशान ने उस मुकाबले में 131 गेंदों पर 210 रन बनाए. उन्होंने उस पारी में 24 चौके और 10 छक्के भी जड़े थे. ईशान ने विराट कोहली के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 290 रन जोड़ दिए. कोहली ने भी मुकाबले में शानदार शतक लगाया था.

भारत ने 409 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में बांग्लादेश की टीम सिर्फ 182 रन बना सकी. मुकाबला भारत ने बड़े अंतर से जीत लिया, हालांकि सीरीज बांग्लादेश ने 2-1 से अपने नाम की.

कहां हैं ईशान किशन

27 साल के ईशान किशन काफी लंबे अर्से से टीम इंड‍िया से बाहर हैं. वह हाल में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड की कप्तानी करते द‍िख रहे हैं. उन्होंने सौराष्ट्र के ख‍िलाफ 93 और त्र‍िपुरा के ख‍िलाफ 113 नाबाद रनों की पारी भी खेली थी. वह भारत की ओर से आख‍िरी बार इंटरनेशनल लेवल पर टी20 में 28 नवंबर 2023 को खेलते दिखे थे. तब वो गुवाहाटी में ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ खेलते दिखे थे. वहीं 11 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में उन्होंने आख‍िरी वनडे खेला था. ईशान का आख‍िरी टेस्ट मैच जुलाई 2023 में था.

ईशान किशन का इंटरनेशनल कर‍ियर

2 टेस्ट, 78 रन, 5 कैच

27 वनडे, 933 रन, 13 कैच और 2 स्टम्प

32 टी20, 796 रन, 13 कैच और 3 स्टम्प

