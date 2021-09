न्यूजीलैंड ने रद्द किया पाकिस्तान दौरा, ट्विटर पर माइकल वॉन से भिड़े PAK प्रशंसक

न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में तीन एकदिवसीय और पांच टी-20 मैचों की सीरीज खेलनी थी. पहला मुकाबला आज यानी 17 सितंबर को ही रावलपिंडी में खेला जाना था. पहले मुकाबले से ठीक पहले न्यूजीलैंड ने अपना पाकिस्तान दौरा सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया. न्यूजीलैंड क्रिकेट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सुरक्षा को लेकर मिल रहे अलर्ट को देखते हुए उनके लिए ये दौरा जारी रखना संभव नहीं था.

न्यूजीलैंड की टीम के पाकिस्तान का दौरा रद्द कर वापस स्वदेश लौटने के फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई. इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी इसे लेकर ट्वीट किया. माइकल वॉन ने न्यूजीलैंड की टीम के दौरा रद्द करने के फैसले को पाकिस्तान के लिए शर्मनाक बताया. माइकल वॉन के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर एक नई बहस शुरू हो गई. पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस माइकल वॉन से भिड़ गए.

दरअसल, माइकल वॉन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान के लिए ये शर्म की बात है. उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि अंतिम समय में लिए जाने वाले इस तरह के फैसले से खेल को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने यह उम्मीद जताई कि पाकिस्तान में फिर से क्रिकेट खेलने की अनुमति के लिए सुरक्षा से संबंधित मसले हल कर लिए जाएंगे. माइकल वॉन का ये ट्वीट कुछ पाकिस्तानी समर्थकों को इतना नागवार गुजरा कि वे ट्विटर पर ही उनसे भिड़ गए.

Such a shame for Pakistan Cricket .. These late call offs will damage the game hugely financially .. Hopefully security issues can be resolved to allow cricket to be played again in Pakistan .. !!