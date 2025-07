Nathan Lyon: 'भारत में सीरीज जीत...', ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज नाथन लायन ने रिटायरमेंट से पहले जताई अपनी ये ख्वाहिश

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर नाथन लायन का फिलहाल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है. वह अपने शानदार करियर को अलविदा कहने से पहले भारत में एक टेस्ट सीरीज जीतने की ख्वाहिश रखते हैं. ऑस्ट्रेलिया ने भारत में 2004-05 के बाद से कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है.

37 साल के नाथन लायन अब तक 138 टेस्ट मैचों में 556 विकेट ले चुके हैं. वह ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल ऑफ स्पिनर का खिताब हासिल कर चुके हैं. लायन ने भारत के खिलाफ 32 टेस्ट (घर और बाहर दोनों मिलाकर) में 130 विकेट निकाले हैं. लेकिन वह अब तक भारत में किसी टेस्ट सीरीज जीत का हिस्सा नहीं बन पाए हैं.

लायन के रहते भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की हार

2013- भारत ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 4-0 से जीती

2017- भारत ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से जीती

2023- भारत ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से जीती

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ने भारत में 2004-05 के बाद से अब तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है. लायन ने cricket.com.au से कहा, 'मैंने हमेशा कहा है कि मैं भारत में जीतना चाहता हूं. मैं इंग्लैंड में जीतना चाहता हूं.'

उन्होंने आगे कहा, 'हमें कुछ वर्षों में वह मौका मिलेगा, लेकिन हमें टेस्ट दर टेस्ट आगे बढ़ना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम यहां वेस्टइंडीज में सबकुछ सही कर रहे हैं. इसके बाद हमारे पास घरेलू सीजन में एशेज की बड़ी चुनौती है. लेकिन एक और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल मेरी योजना में जरूर है.'

Nathan Lyon has selected his successor after bringing an end his era as the Australian team song-master #WIvAUS https://t.co/Hndya9veag pic.twitter.com/Bhf9u5Bef7