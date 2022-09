Naseem Shah and Urvashi Rautela: उर्वशी रौतेला पर हुआ सवाल, तो पाकिस्तान के नसीम शाह बोले- मुझे पता नहीं वो कौन है?

Naseem Shah and Urvashi Rautela: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का नाम इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेटर नसीम शाह से काफी जोड़ा जा रहा है. उर्वशी को हाल ही में एशिया कप में भारत के साथ पाकिस्तान टीम के मैच भी देखते हुए स्टेडियम में देखा गया था. तभी से सोशल मीडिया पर उर्वशी के साथ नसीम का नाम जोड़ा जा रहा है.

मगर इन खबरों पर पाकिस्तानी तेज गेंदबाज नसीम शाह ने अब सामने आकर बयान दिया है. उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वह उर्वशी को जानते ही नहीं हैं. उन्हें पता ही नहीं है कि उर्वशी आखिर हैं कौन. नसीम शाह ने कहा कि उन्हें कोई भी पसंद करता है, तो यह अच्छी बात हैं. मगर उनका प्लान अभी क्रिकेट खेलना ही है.

'उर्वशी कौन हैं, क्या हैं. कुछ पता नहीं'

नसीम शाह ने उर्वशी के सवाल पर कहा, 'ऐसा कोई प्लान नहीं है. स्माइल तो आपके सवाल पर आ रही है क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि उर्वशी कौन हैं, क्या हैं. कुछ पता नहीं है. किस तरह के वीडियो वो शेयर करती हैं, मुझे तो पता नहीं है. इस तरह का मेरा कोई प्लान नहीं है. अभी सिर्फ क्रिकेट पर फोकस है. सिर्फ क्रिकेट अच्छी खेलनी है.'

'कोई भी मुझे पसंद करता है, तो यह अच्छी बात है'

पाकिस्तानी युवा तेज गेंदबाज ने कहा, 'सच कहूं तो मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है. मैं तो मैदान पर अपना गेम खेलता हूं. मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है. जो मैदान में आकर मैच देखते हैं, यह उनकी मेहरबानी है. जो कोई भी मुझे पसंद करता है, तो यह अच्छी बात है. मेरे लिए आता है, तो अच्छी बात है. मैं कौन सा आसमान से आया हूं. मेरे अंदर कुछ खास नहीं है, लेकिन लोग प्यार करते हैं, तो अच्छी बात है.'

“I don't know who is @UrvashiRautela” 🗣 Pakistan pacer Naseem Shah on Viral Video of Him and Bollywood star #UrvashiRautela.#AsiaCup2022 #Pakistan #NaseemShah pic.twitter.com/KYZVDxlMRJ