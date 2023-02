India vs Australia Test: 'उम्मीद है कि अब...', मोहम्मद कैफ ने 'डुप्लीकेट अश्विन' के बहाने कंगारुओं को किया ट्रोल

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया ने बेहतरीन आगाज करते हुए नागपुर टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी और 132 रनों से धमाकेदार जीत हासिल की. भारत ने मुकाबले के तीसरे दिन ही कंगारू टीम को दूसरी पारी में महज 91 रनों पर ढेर कर दिया था. इस यादगार जीत के साथ ही टीम इंडिया ने चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली थी. सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 17 फरवरी से दिल्ली में खेला जाएगा.

अश्विन के कहर से बच नहीं पाया ऑस्ट्रेलिया

सीरीज की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया ने काफी तैयारी की थी. इस दौरान रविचंद्रन अश्विन की गेंदों से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट ने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर महेश पिथिया को कैम्प में बुलाया था. महेश पिथिया का एक्शन अश्विन से मिलता-जुलता है और उन्होंने कंगारुओं को स्पिन गेंदबाजीं की खूब प्रैक्टिस करवाई. लेकिन, इसका कोई फायदा नहीं हुआ और अश्विन ने दूसरी पारी में पांच विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को चारों-खाने चित कर दिया.

अब टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने इसे लेकर ऑस्ट्रेलियाई टीम पर कटाक्ष किया. कैफ ने कहा कि मेहमान टीम को अब अश्विन के असली और नकली वर्जन के बीच का अंतर पता चल चुका है. कैफ ने तंज कसते हुआ कहा कि वह उम्मीद कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम दिल्ली टेस्ट की तैयारी के लिए रवींद्र जडेजा के डुप्लीकेट वर्जन की तलाश नहीं कर रही होगी.

क्लिक करें- आखिरी ओवर्स में प्रेशर में आ गया पाकिस्तान, जेमिमा रोड्रिगेज ने ऐसे छीन लिया मैच

मोहम्मद कैफ ने ट्वीटर पर लिखा, 'ऑस्ट्रेलिया अब डुप्लीकेट अश्विन और असली अश्विन का सामना करने के बीच के अंतर को जानता है. आप एक यंग प्रथम श्रेणी खिलाड़ी का सामना करके मौजूदा दौर के महान खिलाड़ियों में से एक का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो सकते. उम्मीद है कि अब वे दिल्ली में जडेजा के डुप्लीकेट की तलाश नहीं करेंगे.'ो

Australia now know the difference between facing duplicate Ashwin and real Ashwin. You can't prepare to face one of all-time great by facing a young first-class player. Hope they not searching for a Jadeja duplicate in Delhi.