Kyle mayors Six: गजब की टाइमिंग, काइल मेयर्स ने जड़ा ऐसा सिक्स लोग बताने लगे ‘शॉट ऑफ द सेंचुरी’! Video

टी-20 वर्ल्डकप से पहले कई देश लगातार टी-20 मुकाबले खेल रहे हैं. बुधवार से ही ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज़ के बीच टी-20 सीरीज़ का आगाज हुआ है. कैरारा में खेले गए सीरीज के पहले टी-20 मैच में वेस्टइंडीज़ ने पहले बैटिंग करते हुए 145 रनों का स्कोर बनाया.

लेकिन इस मैच में काइल मेयर्स ने एक ऐसा शॉट खेला, जिसकी पूरी सोशल मीडिया पर चर्चा है. काइल मेयर्स ने 105 मीटर लंबा छक्का लगाया, यह सिक्स कवर के ऊपर से था. कैमरून ग्रीन की बॉल पर लगा यह शॉट इतना जबरदस्त रहा कि सोशल मीडिया पर इसे शॉट ऑफ द सेंचुरी कहा जाने लगा.

The number of special moments that Kyle Mayers has already given us in only 18 months of being an international cricketer with this one on top of that list of course #AusvWI https://t.co/muBbTCe2sj — Bharat Sundaresan (@beastieboy07) October 5, 2022

वेस्टइंडीज़ की पारी के चौथे ओवर में कैमरून ग्रीन की बॉल पर काइल मेयर्स ने बैकफुट पर होते हुए कवर की ओर बॉल फेंका. 143 KMPH की स्पीड से आई इस बॉल को इतनी बेहतर तरीके से टाइम किया गया कि इतने बड़े मैदान पर भी यह 105 मीटर दूर जाकर गिरी.

Ooft, what a strike this is from Kyle Mayers 😮#AUSvWIpic.twitter.com/MaYDBcEy4a — Wisden (@WisdenCricket) October 5, 2022

How good was that from Kyle Mayers? 😍



Watch all the action from the #AUSvWI series LIVE on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions) 📺https://t.co/LxMMEp8Yiw — ICC (@ICC) October 5, 2022

काइल मेयर्स का पॉज़, उनका शॉट खेलने का तरीका और टाइमिंग इतनी जबरदस्त रही कि हर कोई हैरान रह गया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने भी ट्वीट कर लिखा कि मुझे उम्मीद है कि क्रिकेट इतिहास में इससे बेहतर शॉट जरूर होगा, लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा हूं.

I’m sure there has been a better shot in the history of the game, but I just can’t remember it! 😳👌😂 https://t.co/4KAN8ue9xn — Adam Gilchrist (@gilly381) October 5, 2022

अगर इस मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज़ ने यहां पहले बैटिंग करते हुए 145 का स्कोर बनाया. वेस्टइंडीज़ की ओर से काइल मेयर्स ने ही सबसे ज्यादा 39 रन बनाए, जबकि अंत में ओडिएन स्मिथ ने 27 रन बनाए. टी-20 वर्ल्डकप से पहले ऑस्ट्रेलिया में हो रही यह आखिरी टी-20 सीरीज है. 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में ही वर्ल्डकप की शुरुआत हो रही है.