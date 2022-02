Ind Vs Wi, T20 Series: टीम इंडिया को बड़ा झटका, चोट के चलते टी-20 सीरीज से बाहर हुए KL राहुल-अक्षर पटेल

Ind Vs Wi, T20 Series: भारत और वेस्टइंडीज़ को वनडे के बाद टी-20 सीरीज़ खेलनी है. 16 फरवरी को पहला मैच कोलकाता में खेला जाएगा, लेकिन टीम इंडिया को इससे पहले झटका लगा है. उप-कप्तान केएल राहुल और स्पिनर अक्षर पटेल चोट की वजह से टी-20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है.



बीसीसीआई द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि उप-कप्तान केएल राहुल को दूसरे वनडे में फील्डिंग के दौरान स्ट्रेन हैमस्ट्रिंग में दिक्कत हुई थी, जिसकी वजह से वह टी-20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. जबकि कोरोना से उबरने के बाद अक्षर पटेल ने ट्रेनिंग शुरू की है, ऐसे में उन्हें भी टी-20 सीरीज से बाहर किया गया है.

🚨 NEWS 🚨: KL Rahul and Axar Patel ruled out of @Paytm #INDvWI T20I Series. #TeamIndia



The All-India Senior Selection Committee has named Rututaj Gaikwad and Deepak Hooda as replacements.



