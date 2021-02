भारत की जीत को पचा नहीं पा रहे इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर, पीटरसन ने तंज कसते हुए दी बधाई

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने भारतीय टीम को जीत की बधाई दी है. लेकिन उन्होंने तंज भी कसा है. पीटरसन ने ट्वीट कर टीम इंडिया को बधाई दी. उन्होंने लिखा कि बधाई हो इंडिया, इंग्लैंड-बी टीम को हराने के लिए. बता दें कि चेन्नई में खेले गए टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 317 रनों से हरा दिया. इसी के साथ भारतीय टीम ने पहले टेस्ट में मिली हार बदला भी ले लिया. चार टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है.

भारत की जीत के बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटरों का चेहरा उतर गया है. पीटरसन ने इस ट्वीट में ये बताने की कोशिश की है कि इंग्लैंड कमजोर टीम के साथ मैदान में उतरा और भारत बाजी मारने में कामयाब रहा. उधर, पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने पीटरसन के सुर में सुर मिलाया है.

वॉन ने भारत की जीत के बाद ट्वीट किया अब इंग्लैंड की सबसे मजबूत टीम उतारने का वक्त आ गया है. माइकल वॉन ने इंग्लैंड के टीम मैनेजमेंट पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने लिखा ने लिखा मुझे लगा कि 2019 के बाद टेस्ट क्रिकेट और एशेज जीतना इंग्लैंड की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी. आखिर क्यों टेस्ट टीम हर हफ्ते बदली जा रही है और टी20 टीम पूरी ताकत के साथ उतर रही है. 18 महीने में 1 टेस्ट खेलने के बाद मोईन अली को घर भेज दिया गया.

I thought Test cricket was the main priority after 2019 to make sure England try and get back the Ashes !!!!! Why is it then that the Test team is being swapped & changed every week but the T20 team are at full strength !!!!! Moeen now off home after 1 Test in 18 months !!!