ENG vs NZ Test: इंग्लैंड को बड़ा झटका, सिर पर चोट लगने से ये प्लेयर टेस्ट से बाहर

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड टीम के बीच लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेला जा रहा है. मैच के पहले दिन गुरुवार को न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ. कीवी टीम ने लंच तक 39 रन पर ही 6 विकेट गंवा दिए.

इंग्लैंड टीम के तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. मगर इसी बीच इंग्लैंड के लिए एक बुरी खबर सामने आई. उनके स्टार स्पिनर जैक लीच चोटिल होकर पहले मैदान से बाहर गए. बाद में गंभीर चोट के चलते मैच से ही बाहर हो गए. उनकी जगह अब कन्कशन प्लेयर को शामिल किया गया.

इंग्लैंड की टीम में कन्कशन के तौर पर लंकाशायर के स्टार स्पिनर मैथ्यू पार्किंसन को शामिल किया गया है. पार्किंसन ने अभी टीम को जॉइन नहीं किया है. वह टी-टाइम के दौरान टीम को जॉइन कर सकते हैं.

Lancashire spinner Matthew Parkinson has been confirmed as Jack Leach’s concussion replacement.



He will join the camp later today and can go straight into our XI.