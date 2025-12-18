10 छक्के, 6 चौके... ईशान किशन का तूफानी प्रदर्शन जारी, अब SMAT फाइनल में जड़ा शतक

झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने गुरुवार (18 दिसंबर) को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में हरियाणा के खिलाफ बेहद तूफानी बल्लेबाजी की. पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) स्टेडियम में आयोजित इस मैच में ईशान ने सिर्फ 45 गेंदों पर शतक पूरा कर लिया. ईशान ने अंशुल कम्बोज की गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया. ईशान ने 49 गेंदों पर 101 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के और 6 चौके शामिल रहे.

और पढ़ें

ईशान किशन को हरियाणा के तेज गेंदबाज सुमित कुमार ने क्लीन बोल्ड किया. ईशान सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में शतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं. इससे पहले पंजाब के अनमोलप्रीत सिंह ही ऐसा कर पाए थे. अनमोलप्रीत ने नवंबर 2023 में वडोदरा के खिलाफ फाइनल में 113 रन बनाए थे.

Leading from the front! 🫡



Ishan Kishan with a magnificent hundred in the #SMAT final 💯



The Jharkhand captain walks back for 1⃣0⃣1⃣(49) 👏



Updates ▶️ https://t.co/3fGWDCTjoo@IDFCFIRSTBank | @ishankishan51 pic.twitter.com/PJ7VI752wp — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 18, 2025

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान किशन का ये पांचवां शतक रहा. ईशान अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में सबसे अधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले नंबर पर आ गए. अभिषेक शर्मा ने भी पंजाब के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 5 शतक लगाए हैं. देखा जाए तो ईशान के टी20 करियर का ये छठा शतक रहा.

कुमार कुशाग्र भी चमके

27 साल के ईशान किशन और कुमार कुशाग्रा ने हरियाणा के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए प्रति ओवर 12 से अधिक रन बनाए. किशन और कुशाग्र के बीच दूसरे विकेट के लिए 177 रनों की साझेदारी हुई. कुशाग्र ने 8 चौके और पांच छक्के की मदद से 38 बॉल पर 85 रन बनाए.

Advertisement

भारतीय टीम से बाहर चल रहे ईशान किशन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. ईशान ने औ 10 पारियों में 57.44 के एवरेज और 197.32 की स्ट्राइक रेट से 517 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक और दो अर्धशतक निकले. ईशान ने ग्रुप स्टेज में त्रिपुरा के खिलाफ 113* रन बनाए थे.

भारत की ओर से ईशान किशन का आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 28 नवंबर 2023 को था. तब वो गुवाहाटी में ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ मैदान पर टी20 इंटरनेशनल मैच उतरे थे. ईशान ने 11 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में अपना आख‍िरी ओडीआई मैच खेला था. ईशान का आख‍िरी टेस्ट मैच जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ था.

---- समाप्त ----