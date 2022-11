T20 World Cup Hat trick: इस वर्ल्ड कप में लगी दूसरी हैट्रिक, आयरलैंड के गेंदबाज ने कीवी प्लेयर्स को बनाया शिकार

T20 World Cup Hat trick: टी20 वर्ल्ड कप 2022 में दूसरी हैट्रिक देखने को मिली है. इस बार आयरलैंड के तेज गेंदबाज जोशुआ लिटल ने यह दूसरी हैट्रिक अपने नाम की है. उन्होंने यह उपलब्धि शुक्रवार (4 नवंबर) को न्यूजीलैंड के खिलाफ हासिल की है. इस वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के कार्तिक मयप्पन ने श्रीलंका के खिलाफ ली थी.

दरअसल, शुक्रवार को सुपर-12 के ग्रुप-2 में न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच मैच खेला गया. मुकाबले में न्यूजीलैंड की पारी के दौरान जोशुआ लिटल ने हैट्रिक ली. उन्होंने यह उपलब्धि पारी के 19वें ओवर में हासिल की. जोशुआ ने ओवर की दूसरी बॉल पर केन विलियमसन को शिकार बनाया.

इन तीन कीवी खिलाड़ियों को बनाया शिकार

न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन 35 बॉल पर 61 रन बनाकर आउट हुए. उसके बाद जिमी नीशम क्रीज पर आए, लेकिन जोशुआ ने उन्हें LBW आउट कर पवेलियन भेज दिया. फिर मिचेल सेंटनर आए और वह भी एक ही बॉल खेल सके. इस बार फिर जोशुआ ने सेंटनर को भी LBW आउट कर हैट्रिक पूरी की. बता दें कि मैच में जोशुआ ने 4 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 22 रन देकर 3 विकेट लिए.

जोशुआ लिटल का 19वां ओवर-

• 19.1 ओवर- 1 रन

• 19.2 ओवर- केन विलियमस कैच आउट

• 19.3 ओवर- नीशम LBW आउट

• 19.4 ओवर- सेंटनर LBW आउट

• 19.5 ओवर- 1 रन

• 19.6 ओवर- 1 रन

