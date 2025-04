Munaf Patel, IPL 2025 Fine: दिल्ली कैपिटल्स टीम के गेंदबाजी कोच मुनाफ पटेल पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने जुर्माना लगाया है. 16 अप्रैल को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच मे अरुण जेटली स्टेडियम में मुनाफ चौथे अंपायर के साथ बहस करते हुए दिखाई दिए. मुनाफ 2011 में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे.

मुनाफ ने अंपायर से जो बहस की, उसका वीड‍ियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसमें मुनाफ को चौथे अंपायर के साथ तीखी बहस करते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर अपना संदेश देने के लिए किसी खिलाड़ी को मैदान में भेजने से मना कर दिया था.

देखें वो वीड‍ियो....

Munaf Patel had a heated exchange with the 4th umpire during the #DCvRR match at the Arun Jaitley Stadium, Delhi after the umpire denied sending a player to enter the ground to convey his message.#DCvsRR #IPL2025 pic.twitter.com/hHv0tNAUvd