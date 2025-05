IPL 2025: 'जिंदगी अहम है, सैलरी नहीं...', BCCI से नाराज हुआ कंगारू दिग्गज, विदेशी खिलाड़ियों को दी ये सलाह

भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया था. अब दोनों देशों के बीच सीजफायर हो चुका है और बॉर्डर पर स्थिति भी सामान्य हो रही है. ऐसे में बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के बाकी 17 मैचों को 17 मई से कराने का फैसला लिया है.

आईपीएल 2025 को दोबारा शुरू करने की तो घोषणा कर दी गई, लेकिन फ्रेंचाइजी के लिए अब समस्याएं खड़ी हो गई हैं. दरअसल कई विदेशी खिलाड़ी इंटरनेशनल असाइनमेंट और अन्य वजहों से अब आईपीएल के मुकाबले मिस करने जा रहे हैं. बीसीसीआई विदेशी क्रिकेट बोर्ड्स से संपर्क में है और वो इस कोशिश में लगा हुआ कि ओवरसीज खिलाड़ी टूर्नामेंट के बाकी मैचों के लिए भारत दोबारा आएं.

हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन का मानाना है कि किसी खिलाड़ी को टूर्नामेंट में वापस आने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए. कहा जा रहा कि बीसीसीआई ने कथित तौर पर विदेशी क्रिकेट बोर्डों पर अपने खिलाड़ियों को बाकी मैचों के लिए उपलब्ध कराने के लिए दबाव डाला. जॉनसन का मानना है कि खिलाड़ियों की जिंदगी महत्वपूर्ण है, सैलरी नहीं.

मिचेल जॉनसन ने वेस्ट ऑस्ट्रेलियन में अपने कॉलम में लिखा, 'अगर मुझे यह निर्णय लेना है कि क्या मुझे भारत वापस जाकर टूर्नामेंट पूरा करना चाहिए तो यह एक आसान फैसला होगा. मेरा जवाब होगा नही. जीवन और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सैलरी नहीं. यह एक व्यक्तिगत निर्णय है.'

'IPL-PSL को शिफ्ट करना चाहिए'

मिचेल जॉनसन लिखते हैं, 'किसी को भी वापस आने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए या दबाव महसूस करना नहीं चाहिए. चाहे आईपीएल हो या पाकिस्तान सुपर लीग (PSL), जो अभी रुकी हुई हैं. दोनों टूर्नामेंटों को अभी खत्म कर देना चाहिए या किसी और जगह पर शिफ्ट करने पर विचार करना चाहिए, लेकिन ऐसा करना महंगा वित्तीय रूप से साबित हो सकता है.'

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने 73 टेस्ट मैचों में 313 विकेट, जबकि 153 वनडे इंटरनेशनल और 30 टी20 इंटरनेशनल में क्रमश: 239 और 38 विकेट चटकाए. जॉनसन आईपीएल में मुंबई इंडियंस (MI), कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) और पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए खेल चुके हैं.

IPL 2025 में बाकी मैचों का शेड्यूल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 17 मई, शाम 7:30 बजे, बेंगलुरु

राजस्थान रॉयल्स Vs पंजाब किंग्स, 18 मई, दोपहर 3:30 बजे, जयपुर

दिल्ली कैपिटल्स Vs गुजरात टाइटन्स, 18 मई, शाम 7:30 बजे, दिल्ली

लखनऊ सुपर जायंट्स Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 19 मई, शाम 7:30 बजे, लखनऊ

चेन्नई सुपर किंग्स Vs राजस्थान रॉयल्स, 20 मई, शाम 7:30 बजे, दिल्ली

मुंबई इंडियंस Vs दिल्ली कैपिटल्स, 21 मई, शाम 7:30 बजे, मुंबई

गुजरात टाइटन्स Vs लखनऊ सुपर जायंट्स, 22 मई, शाम 7:30 बजे, अहमदाबाद

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 23 मई, शाम 7:30 बजे, बेंगलुरु

पंजाब किंग्स Vs दिल्ली कैपिटल्स, 24 मई, शाम 7:30 बजे, जयपुर

गुजरात टाइटन्स Vs चेन्नई सुपर किंग्स, 25 मई, दोपहर 3:30 बजे, अहमदाबाद

सनराइजर्स हैदराबाद Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 25 मई, शाम 7:30 बजे, दिल्ली

पंजाब किंग्स Vs मुंबई इंडियंस, 26 मई, दोपहर 3:30 बजे, जयपुर

लखनऊ सुपर जायंट्स Vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 27 मई, शाम 7:30 बजे, लखनऊ

क्वालिफायर 1, 29 मई, शाम 7:30 बजे

एलिमिनेटर, 30 मई, शाम 7:30 बजे

क्वालिफायर 2, 1 जून, शाम 7:30 बजे

फाइनल, 3 जून, शाम 7:30 बजे