Ind VS SL 3rd ODI LIVE Score: श्रीलंका के खिलाफ भारत की पहले बैटिंग, सूर्या को मिला मौका, ये सीनियर प्लेयर बाहर

भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज

श्रीलंका की प्लेइंग-11: अविष्का फर्नांडो, एन. फर्नांडो, कुसल मेंडिस, एशन भंडारा, चरिथ असालंका, दसुन शनाका, वानिंदु हसारंगा, जे. वांडेर्से, चमिका करुणारत्ने, कसुन रजिथा, लाहिरु कुमारा

#TeamIndia Captain @ImRo45 wins the toss and elects to bat first against Sri Lanka in the third and final ODI.



Washington Sundar and Suryakumar Yadav come in to the XI.



Live - https://t.co/muZgJH3f0i #INDvSL @mastercardindia